Akojant, NATO için jant üretecek

AKO Grup bünyesinde yer alan Akojant, Türkiye'de üretilen askeri kara araçlarına yönelik ürettiği jantlarının ardından Hollandalı tank ve askeri araç taşıyıcı treyler üreticisi Broshuis ile jant tedariki konusunda anlaşma imzaladı.

Broshuis ile yapılan anlaşma kapsamında yıllık 20 bini aşkın jant, Ankara Temelli'de bulunan Akojant fabrikalarında üretilerek, aralarında ABD, Almanya, Hollanda ve Danimarka'nın da yer aldığı NATO ordularının kullanımına sunulacak. NATO askeri standartlarında üretilen ve radara yakalanmayan özellikteki jantlar için Akojant, tek tedarikçi olarak hizmet verecek.

“Özel nitelikli jantlarla tek tedarikçi olarak seçildik”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, “Son yıllarda önemi gittikçe artan askeri alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu sektöre yönelik üretimlerimizle önemli başarılar elde ettik. Petlas markamızla Türkiye'nin yerli ve milli projelerinin neredeyse tamamına yönelik askeri lastikleri biz ürettik. SİHA'lar, Kızılelma, Milli Muharip Uçak Kaan, Atak ve Gökbey helikopteri, Hürjet, Hürkuş ve adını saymakla bitiremeyeceğimiz birçok askeri kara aracına yönelik lastik, jant ve runflat seti üretip teslim ettik. Şimdi ise bu başarımızı uluslararası alana taşıyoruz. Hollandalı askeri tank taşıyıcı treyler üreticisi Broshuis tarafından, ürettiğimiz özel nitelikli jantlarla tek tedarikçi olarak seçildik" dedi.

“Nitelikli jant üretimimizle özel projelere destek oluyoruz”

Ar-Ge çalışmalarından üretimine her aşamasında yüzde 100 yerli olarak üretilen jantların NATO'nun dünyadaki en büyük ordularınca kullanılacak olmasın önemine dikkat çeken Özcan, şunları kaydetti: “Akojant fabrikamızda NATO standardında radara yakalanmayan nitelikte ürettiğimiz jantlar bizim üretim anlayışımızın ne kadar esnek olduğuna işaret ediyor. Bu çok özel projeleri nitelikli jant üretimlerimizle destekleyebiliyoruz. Yüzde yüz yerli olan Akojant firmamızın, bu tip uluslararası ve nitelikli projelerle büyümesini hedefliyoruz.”