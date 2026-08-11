AKP Otomotiv, yeni yatırımıyla üretim kapasitesini 8 kat artıracak

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa otomotiv tedarik sanayisinin köklü firmalarından AKP Otomotiv, üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak 80 milyon 550 bin liralık yatırımında kritik bir eşiği geride bıraktı. Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketin kataforez (KTL) ve toz boyama ünitesi yatırımına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi. Mercedes-Benz, Ford Otosan, Daimler Truck, Evobus ve Alstom gibi uluslararası üreticilere sac metal parça tedarik eden şirket, yatırımla birlikte yüzey işlem süreçlerini de kendi bünyesine alarak üretim zincirini güçlendirecek.

“Kapasite 1.642 tondan 12.975 tona çıkacak”

Proje Tanıtım Dosyası’nda yer alan bilgilere göre, toplam yatırım bedeli 80 milyon 550 bin TL olarak hesaplandı. Mevcut tesis içerisinde gerçekleştirilecek yatırım kapsamında kataforez kaplama hattı, toz boya ünitesi, ön yüzey hazırlama sistemleri ve atık su ön arıtma tesisi kurulacak. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte firmanın yıllık sac parça üretim kapasitesi 1.642 tondan 12.975 tona yükselecek. Böylece üretim kapasitesi yaklaşık sekiz kat artmış olacak.

“100 kişilik ilave istihdam planlanıyor”

Kapasite artışı istihdama da yansıyacak. Halen iki vardiyada yaklaşık 150 kişinin görev yaptığı tesiste 100 kişilik ilave istihdam oluşturulması planlanıyor. Böylece çalışan sayısının 250’ye ulaşması hedeflenirken üretim faaliyetleri iki vardiya düzeninde sürdürülecek. Yeni yatırım kapsamında kurulacak hatta yağ alma, durulama, aktivasyon, çinko fosfat kaplama, pasivasyon, kataforez kaplama, ultrafiltrasyon, deiyonize su durulama ve elektrostatik toz boya işlemleri gerçekleştirilecek. Toplam 142,96 metreküp hacmindeki proses havuzlarıyla otomotiv parçalarının korozyon direncinin artırılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Böylece daha önce dış kaynaklardan temin edilen bazı yüzey işlem süreçlerinin şirket bünyesinde gerçekleştirilmesi mümkün olacak.

“Mevcut tesis içinde gerçekleştirilecek”

Yaklaşık 31 bin metrekarelik tesis alanında hayata geçirilecek yatırım için yeni fabrika binası inşa edilmeyecek. Tüm makine ve ekipmanlar mevcut üretim alanına entegre edilecek. Bu nedenle projede ayrı bir inşaat süreci öngörülmüyor. ÇED dosyasına göre tesis, Hasanağa Mahallesi'ne yaklaşık 1,7 kilometre, Akçalar Mahallesi'ne 2,28 kilometre, en yakın konuta ise yaklaşık 720 metre mesafede bulunuyor. Proje alanının Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı ve bölge müdürlüğünün projeye uygun görüş verdiği belirtildi.