AKWEL’in Ar-Ge gündeminde yeni nesil araçlar yer alıyor

Esra Özarfat

BURSA - Otomotiv tedarik sanayinde hem metal hem de plastik parçalarda uzmanlaşan AKWEL, ürettiği menteşeler, kilitler, kilit karşılıkları, açma/kapama sistemleri ve pedal kutusu gibi ürünleri ana sanayilere gönderiyor. Diğer bir uzmanlık alanı olan plastik parça üretimlerinde 10 tondan 450 ton kapasiteye kadar plastik enjeksiyon presleri ve suflaj makinaları ile motor aksamları, hava kanalları, su deposu gibi ürünler üreten AKWEL, rekabetçi çözümleriyle öne çıkıyor.

AKWEL Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Selam, “AKWEL Grubu olarak birinci sınıf endüstriyel ve teknolojik know-how ile yüksek performanslı ürünleri ve sistemleri tasarlıyoruz, geliştiriyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. Uzmanlığımız; müşterilerimize daha güvenilir daha çevre dostu ve daha sürüş keyfi sunan araçlar üretmeleri için rekabetçi çözümler sunmamızı sağlamaktadır” dedi. Geçen yıl 63,5 milyon Euro ciro elde ettiklerini belirten Selam, ihracat oranının yüzde 70’i bulduğunu aktardı. Döviz kuru seviyesinin enflasyon üzerinde artan baskısını ve enflasyonun yarattığı olumsuz etkileri yaşamaktayız” diyen Mehmet Selam, “Mevcut olumsuz ekonomik koşullara rağmen; gerek çalışanlarımıza gerek müşterilerimize karşı olsun, tüm paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmekten taviz vermeyerek yolumuza devam etmekteyiz” diye konuştu.

Elektrikli ve hibrit araçlara yatırım yapılıyor

Global bir şirketin Türkiye fabrikası olarak lokal tedarikçilerle çalışarak yerlilik oranını yüksek kalacak seviyede tutmaya çalıştıklarına işaret eden Selam, AKWEL Grubu olarak 5 yıllık periyotta 201 ürünün patentini aldıklarını söyledi. Bu yıl ve 2024’te yaklaşık 7 milyon Euro yatırım planladıklarını dile getiren Mehmet Selam, şu bilgileri verdi: “Bu yeni yatırımlar ile hem ülke ekonomisine önemli katkılar yapacak hem de AKWEL Bursa olarak bölgesel ekonominin gelişmesinde değer yaratmaya devam edeceğiz. Gelişen müşteri beklentileri doğrultusunda, yeni kalıphane yatırımımız için çalışmalarımız devam etmekte olup yeni kalıphanemiz ve boyama tesisimiz yakın gelecekte devreye alınacaktır.”

Grubun elektrikli ve hibrit raçlar ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik parçalar üretme konusunda yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Selam, AKWEL Bursa olarak elektrikli araçlarda kullanılan batarya soğutma sistemlerinden, hidrojen yakıtlı sistemlere dek, otomotiv pazarının evrimsel gelişiminin gerektirdiği önemli ürünleri ürettiklerine işaret etti.

Mehmet Selam, AKWEL grubunun cirosunun yüzde 5,9’luk kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırdığını da aktardı. AKWEL Bursa’nın 5 kıtada 20 ülkede, globalde yaklaşık 10 bin çalışanıyla 39 üretim fabrikası ve 7 temsilcilik ofisinde faaliyet gösteren AKWEL AUTOMOTIVE grubunun önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Selam, 1991 yılından bu yana Bursa’da üretim yaptıklarını belirtti.