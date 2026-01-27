Alman devi Aumovio'dan dev işten çıkarma hamlesi

Aumovio’dan yapılan açıklamada, "zorlu piyasa koşulları" nedeniyle verimliliği artırmak amacıyla AR-GE alanında ek işten çıkarma kararı alındığı belirtildi.

Toplamda 4 bin pozisyonun etkileneceği aktarılan sürecin, büyük ölçüde 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Şirket, maliyetleri düşürme planı doğrultusunda AR-GE harcamalarını gelecek yıla kadar toplam gelirin yüzde 10’unun altına indirmeyi amaçlıyor.

İşten çıkarmaların Almanya başta olmak üzere Hindistan, Singapur, Romanya, Sırbistan ve Meksika'daki tesisleri etkileyeceği, sürecin sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüleceği aktarıldı.

Bu kapsamda Mart 2026 başında Almanya'daki tesislerde "gönüllü işten ayrılma programı" başlatılması planlanıyor. İstihdam azaltmasına rağmen Aumovio, yazılım tanımlı araçlar ve otonom sürüş gibi geleceğe yönelik stratejik alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğini bildirdi.

Diğer otomobil tedarikçileri de işten çıkarmalar yapıyor

Continental grubundan ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşan Aumovio, geçen yıl da geliştirme departmanlarından 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Dünya genelinde 25 ülkede 100'den fazla tesiste 86 binden fazla kişiye istihdam sağlayan şirketin ana faaliyet alanı olan otomotiv tedarikçiliği bölümü, kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinden geçiyor.

Almanya'nın diğer otomotiv parçaları tedarikçileri Bosch ve ZF Friedrichshafen de otomotiv endüstrisindeki kriz ve elektrikli araç talebinin beklenenden yavaş büyümesi nedeniyle on binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarma kararları almıştı.