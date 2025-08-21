Alman devi geçmişini geride bırakıyor! Volkswagen dizel skandalı sonrası yeni zafer peşinde

Volkswagen, hayal kırıklığı yaratan elektrikli vizyonunun ardından yeniden hamle yaptı. Alman devi dizel skandalından bu yana ikinci kez elektrikli araçlara yöneliyor.

ABD’li rakibini geride bırakmıştı

Volkswagen'in geçen yıla göre küresel elektrikli araç teslimatları yüzde 38 arttı ve yeni modelleriyle Tesla'yı geride bıraktı.

Alman otomotiv devi kimliğini yeniden şekillendiriyor

Volkswagen, 2015’teki dizel skandalının ardından çevreci kimliğini yeniden inşa etmek için elektrikli araçlara yöneldi. Şirket, Mart 2021’de 2025 yılına kadar Tesla’dan daha fazla elektrikli araç satmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Elektrikli araçta ilk modeller başarısız oldu

Ancak ilk modeller, sorunlu yazılımları ve Avrupa’daki zayıf tüketici ilgisi yüzünden başarısız oldu. Çin’de ise Volkswagen’in rekabetçi modellerinin piyasaya çok geç çıkması sonucu pazar yerli üreticilerin eline geçti. ABD’li alıcıların da Volkswagen’in elektrikli araçlarına olan ilgisi düşük kaldı.

Skandal markanın itibarını zedeledi

Alman devinin, temiz dizel kampanyasıyla sattığı milyonlarca aracı egzoz emisyon testlerini kandıracak yazılımlarla donattığı anlaşılmış, bu konuda ABD hükümetinden sert bir uyarı gelmişti. Şirket için bu olay, 32 milyar euro ceza, hukuki masraf ve geri çağırma maliyeti doğurmuş, markanın itibarı ise ölçülemez şekilde zarar görmüştü.

Alman devi geçmişini geride bırakıyor!

Şimdi Volkswagen bir kez daha yön değiştirmeye çalışıyor. Üç yıl önce göreve gelen CEO Oliver Blume, şirketin ürünlerini geliştirmek için yazılım ve elektrikli araç girişimleriyle ortaklıklar kurdu. Firma ayrıca Eylül ayında, yeni nesil elektrikli araçlarının ilkini tanıtmayı planlıyor.

Volkswagen Avrupa’da liderlik arayışında

Şirketin araç satışları ikinci çeyrekte arttı ve geçen yıla göre küresel elektrikli araç teslimatları yüzde 38 yükseldi. Avrupa’da en yeni elektrikli modelleri son aylarda Tesla’nınkileri geride bıraktı.

Şirket, 2025’te Avrupa’nın en büyük elektrikli araç üreticisi olmaya doğru ilerliyor ve Tesla, Stellantis ve Renault’u geride bırakması bekleniyor.

Tökezleyen vizyon yeni bir cesur hamle ile yeniden diriltilecek

Blume, bir önceki CEO Herbert Diess’in tökezlediği noktada başarılı olmayı hedefliyor. Dizel skandalı patlamadan birkaç ay önce Volkswagen’in başına geçen Diess, elektrikli araçların şirketin “stratejik çekirdeği” olacağını ilan etmişti.

Diess, yazılım geliştirmek için şirket içinde ekip kurmuş ve o güne dek tedarikçilere bırakılan otonom sürüş çabalarını güçlendirmişti. 2021’deki “Power Day” sunumunda Avrupa’da altı pil fabrikası kurmayı, onlarca elektrikli model geliştirmeyi ve bu yıl 3 milyon satışa ulaşmayı vaat etti. Bu cesur hamle, şirketi bir anda borsanın gözdesi haline getirdi ve kısa süreliğine Almanya’nın en değerli şirketi yaptı.

Ancak Volkswagen, ilk andan itibaren tökezledi. Gecikmeli çıkan ID.3 hatchback’i kullanan sürücüler, sorunlu trafik işareti algılama sistemi yüzünden ani frenlerden şikâyet etti. Ayrıca Tesla araç yazılımlarını uzaktan güncelleyebilirken, Volkswagen sahipleri yeni kod yükletmek için servise gitmek zorunda kaldı.

Çinli ve Amerikan şirketlerle 8 milyar dolarlık ortaklık kuruldu

Çin’de ise pandemi sonrası BYD ve Nio Inc. öncülüğündeki yerel üreticiler hibrit ve elektrikli model sayısını ikiye katlamış, bunların çoğu Volkswagen ürünlerinden daha iyi ve ucuz hale gelmişti.

BYD, 2023 Volkswagen’i Çin’deki pazar liderliğinden etmiş, bu başarısızlıklar Diess’in koltuğuna mal olmuştu. Bunların ardından Porsche’nin başında olan Blume, grup CEO’su olarak göreve gelmişti.

Göreve geldikten sonra Blume, yönetimde kendi ekibini kurdu ve Diess’in bazı maliyetli projelerini geri çekmeye başladı. Sorunlu yazılım birimi Cariad küçültüldü, pil üretimi hedefleri törpülendi ve Çinli Xpeng Inc., Amerikan Rivian Automotive Inc. ile toplam 8 milyar dolarlık ortaklık kuruldu.