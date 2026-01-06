Alman devi Volkswagen, 356 binden fazla aracını geri çağırdı

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de 356 bini aşkın aracı teknik bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın, araçlardaki kamera sistemiyle ilgili bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geri çağırmanın 2019–2026 model yılları arasındaki bazı Volkswagen araçlarını kapsadığı belirtildi. İncelemelerde, arka görüş kamerasının görüntü vermemesi sorununa rastlandığı aktarıldı. Yetkililer, bu arızanın sürücünün görüşünü kısıtlayabileceğini ve kaza riskini artırabileceğini vurguladı.

Güvenlik standardı ihlali

Bir yazılım hatasının, arka görüş kamerasının istenildiği gibi görüntü almasını engelleyebileceği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, bu araçlar Federal Motorlu Taşıt Güvenliği Standardı 111, 'Arka Görüş' gerekliliklerine uymamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 356 bin 649 olduğu bilgisi verildi.

Bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin 17 Şubat 2026 tarihine kadar mektupla bilgilendirileceği ifade edildi.

Öte yandan, Volkswagen Group, geçen yıl Volkswagen markasının ABD'deki satışlarında önemli bir düşüş yaşadı. Volkswagen Group ABD tarafından yapılan açıklamada, bu ülkede satışların geçen yıl yüzde 13 düşüşle 329 bin 813'e gerilediği belirtildi.