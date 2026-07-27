Alman otomotiv devi Mercedes'in yeni amiral gemisi Türkiye'de satışta: Fiyatı dudak uçuklattı

Mercedes-Benz'in amiral gemisi yeni S-Serisi, yenilenen dış tasarımı, ileri sürüş teknolojileri ve lüks donanımlarıyla Türkiye'de satışa çıktı. Dizel S 450 d ve benzinli S 500 motor seçenekleriyle sunulan model, performans, konfor ve teknolojiyi bir araya getirerek lüks sedan segmentinde standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.

Yeni Mercedes S serisi Türkiye'de: Fiyatı 22,85 milyon TL'den başlıyor

Mercedes-Benz'in Türkiye'de satışa sunduğu yeni S-Serisi, fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor. Model ailesinin giriş versiyonu olan S 450 d 4MATIC L, 22.850.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, benzinli S 500 4MATIC L için belirlenen başlangıç fiyatı ise 23.350.000 TL oldu. Böylece markanın amiral gemisi modelleri, premium lüks sedan segmentindeki iddiasını yüksek fiyat etiketleriyle de ortaya koydu.

S-Serisi'nin gizli kozu arka koltuk konforu

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nde lüks deneyimin merkezinde arka yaşam alanı yer alıyor. Uzatılmış aks mesafesine sahip L versiyonlarında sunulan Executive arka koltuklar; baldır desteği, masaj fonksiyonu ile boyun ve omuz ısıtma özellikleri sayesinde üst düzey konfor sağlıyor. Geniş yaşam alanıyla birleşen bu donanımlar, yolculara uzun yolculuklarda dahi uçakların birinci sınıf kabinlerini aratmayan prestijli bir seyahat deneyimi sunuyor.

Mercedes'ten dijital devrim: Yeni S-Serisi'nin kabini dikkat çekiyor

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin kabini, ileri teknolojiyle lüksü buluşturan modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İkinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, yüksek çözünürlüklü OLED dokunmatik ekranlar ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display ile donatılan model, hem sürücüye hem de yolculara üst düzey bağlantı, kullanım kolaylığı ve etkileyici bir dijital deneyim sunuyor. Bu teknolojik donanımlar, S-Serisi'nin premium sedan segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor.

Maybach S 580 Türkiye'de: Ultra lüksün yeni adresi

Mercedes-Benz, en üst düzey konfor ve prestij arayan müşteriler için geliştirdiği Mercedes-Maybach S 580 modelini de Türkiye'de satışa sundu. Kendine özgü krom ön ızgarası, çift renkli gövde tasarımı ve C sütunundaki ikonik Maybach logosuyla dikkat çeken model, yalnızca bir lüks sedan değil, markanın en seçkin otomobilleri arasında yer alıyor. Göz alıcı tasarımı ve üst düzey işçiliğiyle Maybach S 580, ultra lüks segmentte rakiplerinden ayrışarak farklı bir sınıfta konumlanıyor.

Lüksün zirvesi: Maybach S 580 Türkiye'de 36,25 milyon TL'den satışta

Mercedes-Maybach S 580, kaputunun altında yer alan 4.0 litrelik V8 biturbo motoruyla 537 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Yüksek performansı, el işçiliğiyle şekillenen lüks detaylarla birleştiren model, Türkiye'de 36.250.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat etiketiyle Maybach S 580, Türkiye pazarında satışta bulunan en pahalı seri üretim otomobiller arasında yerini aldı.