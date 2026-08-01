Alman otomotiv devleri neden binlerce işçi çıkarıyor?

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BMW, Alman otomotiv sektörünün Çinli rakipleriyle mücadele ettiği bir dönemde, kapsamlı işten çıkarmalar açıklayan beşinci Alman otomobil üreticisi oldu.

DW Türkçe'nin haberine göre, Münih merkezli şirket, geçen Çarşamba günü dünya genelinde yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu rakam, 154 bin kişilik toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Mini ve Rolls-Royce markalarının da sahibi olan BMW, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak Almanya'daki faaliyetleri etkileyeceğini bildirdi. Kesintilerin doğal personel kaybı ve gönüllü ayrılık programı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BMW'nin Çin rekabetine karşı daha dayanıklı olduğu düşünülüyordu. Ancak şirket, geçen ay Çin'deki satışlarının keskin biçimde düştüğünü açıkladı.

Çinli üreticiler, elektrikli araç pazarındaki rekabeti yoğunlaştırdı. Bu durum BMW'nin satış hacmini ve fiyat belirleme gücünü ağır biçimde etkiledi.

BMW'nin Çin'deki araç teslimatları geçen yıl 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayı sonuna kadarki üç aylık dönemde ise teslimatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri de BMW'nin sorunlarını artırdı. Buna İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları ile Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa, Asya-Pasifik ve Latin Amerika gibi diğer büyük pazarlardaki büyümesi de eklendi.

Şirket yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte net kârın yüzde 35 azalarak 1,2 milyar euroya, yani 1,4 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Gelirler ise 34 milyar eurodan 31 milyar euroya düştü.

BMW, yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de revize ederek kârda "belirgin bir gerileme" yaşanacağı tahmininde bulundu.

Porsche de etkileniyor

Porsche de kısa bir sare önce yaptığı açıklamada, 2035 yılı sonuna kadar Almanya'da 5 bin kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı, şirketin toplam istihdamının yklaşık yazde 20'sine karşılık geliyor.

Spor otomobil markası, yeni önlemlerin Porsche'nin Stuttgart-Zuffenhausen'deki ana üretim tesisini ve yakınlardaki Weissach araştırma ve geliştirme merkezini etkileyeceğini bildirdi.

Porsche geçen yıl, Stuttgart bölgesinde 2029'a kadar 1900 kişinin işten çıkarılmasını ve 2 bin süreli sözleşmenin sona erdirilmesini öngören bir yeniden yapılandırma programı açıklamıştı.

Şirket ayrıca ücret artışlarını erteleyecek. Performans primleri de şirket kârıyla daha yakından ilişkilendirilecek.

Volkswagen Grubu'na ait olan ancak büyük ölçüde bağımsız yönetilen Porsche, Leipzig tesisinde de çalışan sayısını azalttı. Şirket ayrıca yaklaşık 500 kişinin çalıştığı üç yan kuruluşunu kapatma kararı aldı.

En büyük kesintiyi Volkswagen planlıyor

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, geçen ay istihdam azaltma programını iki katına çıkararak yaklaşık 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket ayrıca Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı planlıyor.

Sendikalar ve şirketin oy hakkının yüzde 20'sini elinde bulunduran, önemli kararlarda veto yetkisine sahip Aşağı Saksonya eyaleti son planları reddetti. Volkswagen daha önce 50 bin pozisyonu kaldıracağını açıklamıştı.

Volkswagen, dünya genelinde 630 bin kişiye ulaşan yüksek çalışan sayısıyla tanınıyor. Çin'deki ortak girişimler de dahil edildiğinde bu rakam 680 bine çıkıyor.

Wolfsburg merkezli dev şirket, benzer sayıda araç üretmesine rağmen Toyota'dan yaklaşık yüzde 60 daha fazla kişiyi istihdam ediyor.

Bir dönem Alman sanayi gücünün göstergesi olan bu büyük iş gücü, Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti karşısında artık maliyetli bir yüke dönüşmüş durumda.

Volkswagen, rakiplerine kıyasla üretimin daha fazla aşamasını kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu durum iş gücü ihtiyacını artırırken Almanya'daki fabrikaların maliyetleri de çoğu zaman rakiplerinin iki katına ulaşıyor.

Elektrikli araçlarda yavaş ilerlenmesi de bir dönem Volkswagen'in toplam satışlarının üçte birini oluşturan Çin pazarında ve Avrupa'da satışları daha da zayıflattı.

Porsche'nin, geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 41 bin 800 çalışanı bulunuyordu. Bunların yaklaşık yüzde 85'i Almanya'da istihdam ediliyordu.

Mercedes kitlesel işten çıkarma olmadan küçülüyor

Mercedes-Benz, geçen yıl mart ayında işyeri temsilciliğiyle 2027'ye kadar 5 milyar euro tasarruf sağlamayı öngören bir plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Ancak şirket, Almanya'daki fabrikalarda zorunlu işten çıkarmaları reddetti. Reformların gönüllü ayrılıklarla gerçekleştirilebileceğini savundu.

Bu yıl mart ayına kadar idare, araştırma-geliştirme ve bilişim teknolojileri bölümlerinde çalışan yaklaşık 5 bin 500 kişi kıdem tazminatı paketlerini kabul ederek şirketten ayrıldı. Üretim çalışanları ise koruma altında kaldı.

Şirketin Çin'deki faaliyetlerinde de ek personel azaltımına gidildiği bildirildi.

Mercedes geçen ay, Almanya'daki çalışanlarının yaklaşık dörtte üçüne yapılacak prim ödemesini 2027'ye erteledi. Şirket ayrıca haftalık çalışma süresinin ek ücret ödenmeden 35 saatten 40 saate çıkarılmasını önerdi.

Mercedes yöneticileri, bazı birimlerin yurt dışına taşınabileceğini de belirtti.

Mercedes, 28 Temmuz Salı günü Çin'deki sert rekabet nedeniyle 700 milyon eurodan fazla değer düşüklüğü kaydettiğini açıkladı.

Şirketin ikinci çeyrekte net kârı yüzde 13,5 artarak 1,09 milyar euroya çıktı. Ancak ana otomobil bölümündeki temel faaliyet kârı dörtte bir azalarak 909 milyon euroya geriledi.

Audi de baskı altında

Volkswagen'e ait Audi, geçen yıl 2029 sonuna kadar Almanya'da 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket, zorunlu işten çıkarmalara ise başvurmayacağını duyurdu. İdare ve araştırma-geliştirme bölümlerindeki personel azaltımının gönüllü programlar ve erken emeklilik yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ancak geçen ay Audi'nin Neckarsulm tesisi, ana şirket Volkswagen tarafından 2030 yılında kapatılabilecek fabrikalar arasına alındı. Bu durum yaklaşık 15 bin çalışanı etkileyebilir.

A5, A6 ve A8 modellerinin üretildiği tesiste yıllık üretim şimdiden 300 bin araçtan 225 bine düşürüldü.