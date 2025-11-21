Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor: İstihdam oranı düştü, 50 bin kişi işini kaybetti

Alman otomotiv sanayisinde çalışan sayısında eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan veriler, son bir yılda otomotiv sektöründe yaklaşık 50 bin kişinin işini kaybettiğini ortaya koydu.

Bu verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda sektörde çalışan sayısı toplam 721 bin 400 kişi.

Oysa bir yıl önce 770 bin 100 kişi otomotiv sektöründe çalışıyordu.

Almanya'nın en önemli endüstrilerinin başında yer alan otomotiv sanayisinde sadece son bir yılda 48 bin 700 çalışan işini kaybetti.

Bu gerileme, söz konusu sektördeki istihdam oranında yüzde 6,3'lük bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

Otomotiv sektöründe tarihi gerileme

Diğer sanayi branşlarındaki çalışan sayısında bu denli bir büyük gerileme yaşanmazken, otomotiv sektörü açısından da bunun tarihi bir gerileme olduğu belirtiliyor.

En büyük iş kaybı tedarikçilerde yaşandı

Tedarikçilerde işini kaybedenlerin oranı daha yüksek. Örneğin otomobiller için parça ve aksesuar üreten şirketlerde, Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde çalışan sayısı yaklaşık yüzde 11 oranında azaltıldı.

Buna karşın karoseri ve römork üretiminde çalışan sayısı yüzde 4, motorlu taşıt ve motor üretimindeki çalışan sayısı ise yüzde 3,8 oranında azaldı.

İş kaybı sadece otomotiv sektörü ile sınırlı değil

Almanya'nın diğer büyük endüstri dallarında da çalışanlar işlerini kaybediyor.

Örneğin metal üretim ve işleme sektöründe bir yıl içinde çalışan sayısı yüzde 5,4 oranında azalarak, 215 bin 400'e düştü.

Veri işleme cihazları, elektronik ve optik ürünler üretiminde aynı dönemde yüzde 3 oranında azalan çalışan sayısı 310 bin 300'e geriledi.

Plastik endüstrisinde çalışanların yüzde 2,6'sı, makine mühendisliğinde yüzde 2,2'si, kimya endüstrisinde de yüzde 1,2'si işlerini kaybetti.

Sadece gıda endüstrisinde istihdam arttı

Son bir yılda sadece gıda endüstrisinde istihdam arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda bir yıl öncesine kıyasla çalışan sayısı yüzde 1,8'lik bir artışla toplam 510 bin 500'e yükseldi.

Almanya'da insanlar neden işlerini kaybediyor?

Hans Böckler Vakfı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü'nün (IMK) Bilimsel Direktörü Sebastian Dullien, istihdamın azaldığı sektörlerin "üç büyük yük altında ezildiklerini" söyledi.

Jeopolitik ortamın, Alman ihracatçılar için ABD ve Çin pazarlarını giderek daha erişilemez hale getirdiğine, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle enerji fiyatlarının önemli oranda arttığına dikkat çeken Dullien, ayrıca e-mobiliteye geçiş süreciyle birlikte tedarik zincirlerinde de kaymalar yaşandığını anımsattı.hatırlattı.

Sebastian Dullien, artan belirsizlik nedeniyle tüketicilerin otomobil almaktan kaçındıklarına da dikkat çekti.