Alman otomotiv tedarikçisi kemer sıkıyor! 450 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, maliyet düşürme programı kapsamında 450 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Alman otomobil parçası tedarikçisi Stabilus, yeni kemer sıkma programı kapsamında 450 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Maliyet düşürme programı devrede

Stabilus’tan yapılan açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma sürecinin hızlandırılmasını da içeren “maliyet düşürme programı” başlatılacağı belirtildi.

Fabrika ve ofisler birleştirilecek

Bu kapsamda, yaklaşık 450 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği bilgisine yer verildi.

Dünya çapında 8 bin çalışanı bulunuyor

Söz konusu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ediyor. Stabilus, dünya çapında 8 bin kişiyi çalıştırıyor.

