Almanya, otomotiv ihracatından yüzde 14 pay alıyor

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya'nın Münih şehrinde 04-08 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen IAA Mobility Summit 2023 fuarına info stantla katılım sağladı. 36 ülkeden 730 firmanın yer aldığı fuara; Almanya 350 firma ile katılırken Fransa, Tayvan, İsveç, Portekiz, Macaristan, İsrail ve Kanada gibi ülkeler milli katılım gerçekleştirdi. 6 holde 21 bin metrekare alanda düzenlenen fuara 7 Türk otomotiv firması da bireysel katılım sağladı. OİB adına fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Şafak Ozan ve Leon Kalma'nın iştirak etti. Fuarın ikinci gününde ise Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Sualp Erdoğan, Münih Eğitim Ataşesi Akın Deveci, Münih Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar OİB standını ziyaret etti.

Almanya, Türk otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı konumunda yer alıyor. Geçen yıl Almanya’ya bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, büyümesini bu yıl da sürdürdü. Ocak-Ağustos döneminde Almanya’ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 3,2 milyar doları aştı. Almanya geçen yıl otomotiv endüstrisinin toplam ihracatından yüzde 14,2 pay alırken, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 14 pay almayı başardı. Sektör yılın geri kalan dört aylık döneminde göstereceği performansla geçen yılın ihracat rakamını geçerek Almanya’ya olan ihracatını 5 milyar dolara yaklaştırmayı hedefliyor.