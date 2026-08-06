Almanya'da elektrikli araç satışları yüzde 60'ın üzerinde arttı

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Almanya'da yeni otomobil tescilleri temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 268 bin 68'e ulaştı.

Özel kullanım amaçlı tesciller yüzde 8,0 yükselirken toplam içindeki payı yüzde 36,8 oldu. Ticari tesciller ise yüzde 2,4 azaldı. Yılın ilk yedi ayında yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Markalar arasında dikkat çeken değişim

Alman markaları arasında en güçlü artış yüzde 106,6 ile Smart'ta görüldü. Markanın pazar payı yüzde 0,3 oldu. MINI'nin tescilleri yüzde 19,3 artarken payı yüzde 1,7'ye, Mercedes'in tescilleri yüzde 8,0 yükselirken payı yüzde 9,9'a ulaştı.

Audi yüzde 1,5 artışla yüzde 6,5, BMW yüzde 0,5 artışla yüzde 9,2 pay aldı. Opel'in tescilleri yüzde 18,1, Ford'un yüzde 17,0, Volkswagen'in yüzde 7,6 ve Porsche'nin yüzde 4,5 geriledi. Volkswagen, yüzde 17,9 ile en yüksek pazar payına sahip marka oldu.

İthal markalarda BYD'nin tescilleri yüzde 365,4 artarak yüzde 2,0 pazar payına ulaştı. Renault yüzde 32,3, Citroen yüzde 23,1, Peugeot yüzde 22,0, Fiat yüzde 13,6 ve Kia yüzde 11,4 büyüme kaydetti.

Toyota'nın satışları yüzde 25,0, Volvo'nun yüzde 14,2, Dacia'nın yüzde 11,2 ve Hyundai'nin yüzde 6,7 geriledi. Skoda, yüzde 8,7 ile ithal markalar arasında en yüksek payı aldı.

Elektrikli araçlar yükselişini sürdürdü

SUV segmenti yüzde 5,4 artışla toplam tescillerin yüzde 35,7'sini oluşturdu. Kompakt sınıf yüzde 11,0 düşüşle yüzde 13,8, küçük otomobiller yüzde 9,9 artışla yüzde 13,3 pay aldı. Mini segmentindeki tesciller yüzde 25,0 yükseldi. Spor otomobillerde yüzde 27,1, üst sınıfta yüzde 20,2 ve karavanlarda yüzde 15,7 düşüş kaydedildi.

Tam elektrikli otomobil tescilleri yüzde 61,7 artarak 78 bin 609'a çıktı ve toplam pazarın yüzde 29,3'ünü oluşturdu. Plug-in hibrit tescilleri 30 bin 609 adetle yüzde 11,4 pay alırken, plug-in hibritler dahil toplam hibrit tescilleri 105 bin 284'e, pazar payı yüzde 39,3'e ulaştı.

İçten yanmalı araçların payı geriledi

Benzinli araçların payı yüzde 18,9 olurken tesciller yüzde 29,7 azaldı. Dizel araçlarda yüzde 21,8 düşüş yaşandı ve pazar payı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. LPG'li araç tescilleri yüzde 59,2 artarak bin 705'e çıktı. Ortalama karbondioksit emisyonu yüzde 15,1 azalarak kilometre başına 91,2 grama geriledi.

Temmuz ayında toplam 325 bin 682 motorlu taşıt ve 25 bin 377 römork yeni tescil edildi. İkinci el piyasasında el değiştiren motorlu taşıt sayısı yüzde 4,2 azalarak 685 bin 844'e, römork sayısı yüzde 4,6 düşerek 42 bin 670'e indi.