Almanya'da otomotiv sektörü toparlanmaya çalışıyor

Almanya'nın zor durumda olan otomotiv sektöründe güven ekim ayında önemli ölçüde iyileşti. Ancak yine de negatif bölgede kalmaya devam etti.

Çip tedarik sorunları, yüksek tarifeler ve Çin'den gelen rekabetle karşı karşıya olan sektör için Ifo enstitüsünün iş ortamı endeksi 8,4 puan artarak eksi 12,9 puana yükseldi.

"Hala negatif ama son iki yılın zirvesinde"

Ifo'nun sektör analisti Anita Woelfl yaptığı açıklamada, "Özellikle otomotiv sektöründeki iş beklentileri belirgin şekilde daha parlak. Hala negatif olsalar da iki yıldır olduklarından daha yüksekler" dedi.

Sektörün beklentilerini ölçen endeks ekim ayında 18,2 puan sıçrayarak eksi 3,9'a ulaştı. Şirketler, talepte güçlü bir artış ve üretimdeki yüksek kapasite kullanımına atıfta bulundu.

İhracat beklentileri de ekim ayında 18,0 puana yükseldi ve bir önceki aydaki nispeten yüksek 16,7 puanlık seviyeyi bir kez daha hafifçe aştı.

Otomobil üreticileri, Çin'e ait ancak Hollanda merkezli olan ve otomobiller için milyarlarca basit ama yaygın çip üreten Nexperia'nın eylül ayı sonunda Hollanda hükümeti tarafından el konulmasından bu yana bir tedarik kriziyle karşı karşıya kalıyor.