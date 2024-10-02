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Almanya’da otomotiv sektöründe toparlanma için henüz erken

ifo endeksine göre, Alman otomotiv sektöründe görünüm hafif toparlansa da  her şeyin yolunda olduğunu söylemek için erken.

Haber Merkezi
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Almanya’da otomotiv sektöründe toparlanma için henüz erken
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Alman otomotiv endüstrisi için ifo İş İklimi Endeksi, eylül ayında 1,3 puan arttı.

Almanya merkezli araştırma kuruluşu ifo'dan yapılan açıklamaya göre, yükselişe rağmen endeks -23,0 puanla uzun vadeli bir karşılaştırmada çok düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

ifo endüstri uzmanı Anita Wölfl, "Otomobil endüstrisi böylece önceki aydaki düşüşü durdurabildi. Ancak, her şeyin yolunda olduğunu söylemek için henüz çok erken" dedi.

Şirketler karamsar

Şirketler önümüzdeki aylar hakkında önceki aya göre daha az karamsar görünüyor.

İş beklentileri göstergesi, ağustos ayındaki -39,6 puandan Eylül ayında -32,4 puana yükseldi. Ancak şirketler mevcut durumlarını belirgin şekilde daha kötü olarak değerlendirdi.

İş durumu göstergesi, ağustos ayındaki -7,5 puandan, -13,0 puana düştü.

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