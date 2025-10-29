Altını bozduran galeriye koştu

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların rotasını yeniden otomobil piyasasına çevirmesine yol açtı.

Ons altında iki hafta önce 4.381 dolarla görülen tarihi seviyeden sonra başlayan geri çekilme dün de sürdü ve ons altında 3.900 doların altı görüldü. Gram altının da 6.000 TL’den 5.250 TL seviyesine düşmesi, yatırımcıların portföylerinde ciddi bir dalgalanmaya yol açtı.

Altını bozduran konut ve otomobile koştu

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında son beş yılın en sert günlük düşüşü yaşanırken, kısa vadeli yatırımcılar elde ettikleri kârla farklı yatırım araçlarına yöneldi. Bunların başında ise konutun ardından otomobil piyasası geliyor.

Altın yatırımcısının son dönemde otomobile yönelmesinin ardında birkaç temel neden var. Öncelikle altındaki hızlı düşüşün oluşturduğu tedirginlik, yatırımcıların gözünü daha somut ve kısa vadede getirisi olan alanlara çevirdi.

Fiyatlara zam gelir mi?

Yıl sonuna yaklaşırken otomobil firmalarının düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları da bu eğilime destek oluyor. Piyasada özellikle düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır otomobillere olan talep gözle görülür biçimde arttı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, altın yatırımından çıkan paranın önemli bir kısmının son bir haftada otomobil alımlarına yöneldiğini belirtiyor. Özellikle 2024 ve 2025 model sıfır araçlarda düzenlenen kampanyaların cazibesi, tüketiciyi harekete geçirdi. Ayrıca yıl sonu indirimleri ve 2026 itibarıyla beklenen zamlar da alım kararlarını hızlandırıyor.

"Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı"

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir” dedi.

Örnek, ayrıca, sıfır araçlarda başlatılan kampanyaların da ikinci el piyasasını dolaylı yoldan canlandırdığını söyledi.

Otomobil sektöründeki uzmanlar, 2026 itibarıyla döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikaları nedeniyle fiyatların yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu nedenle birçok yatırımcı, bugünün fiyat seviyelerini bir fırsat olarak görüyor.