Amazon'un Zoox'u ücretli robotaksi hizmetine başlıyor

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Amazon'un otonom araç girişimi Zoox, ABD'deki ilk ticari robotaksi hizmetini gelecek hafta Las Vegas'ta başlatacağını açıkladı.

Onayın ardından ticari seferler başlıyor

Zoox, ABD yol güvenliği otoritesinden sürücüsüz robotaksilerinin ticari kullanımına onay almasının ardından, yalnızca birkaç gün içinde ücretli yolcu taşımacılığına başlayacağını duyurdu.

İçe dönük iki sıra koltuğa sahip, elektrikli ve at arabasını andıran özgün tasarımıyla dikkat çeken araçlar, bugüne kadar Las Vegas, San Francisco, Austin ve Miami'de yürütülen test programı kapsamında yolcuları ücretsiz olarak taşıyordu.

Robotaksi rekabeti kızışıyor

Zoox'un ticari hizmete başlaması, ABD'de hızla büyüyen robotaksi pazarındaki rekabeti yeni bir aşamaya taşıyor. Alphabet çatısı altındaki Waymo halihazırda birçok şehirde ücretli sürücüsüz ulaşım hizmeti sunarken, Tesla da robotaksi hizmetini devreye almış durumda. Şirketler, otonom araç çağırma pazarındaki paylarını artırmak için yarışıyor.

Zoox, Pazartesi gününden itibaren Las Vegas'ta ücretli yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. Şirket, yolculuk ücretlerinin araç çağırma platformlarının "konfor" kategorisiyle benzer seviyede olacağını belirtti. Bu kategori, standart hizmetlere kıyasla genellikle yüzde 20 ila yüzde 40 daha yüksek ücret karşılığında daha yeni ve daha geniş araçlar sunuyor.

Öte yandan Zoox, Las Vegas dışındaki şehirlerde ücretli robotaksi hizmetinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir takvim paylaşmadı.

Zoox'a NHTSA'dan tarihi onay

Zoox, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) insan sürücü kontrolünü zorunlu kılan federal düzenlemelerden muafiyet alan ilk otonom araç çağırma şirketi oldu. Karar, mevcut otomobilleri dönüştürmek yerine robotaksilerini tamamen sıfırdan tasarlayan şirketler için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bununla birlikte NHTSA'nın verdiği izin sınırsız değil. Muafiyet kapsamında Zoox, önümüzdeki iki yıl boyunca yılda en fazla 2 bin 500 robotaksiyi ticari olarak kullanabilecek.