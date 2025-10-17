Amerikalı otomobil devi Ford, 625 bin aracını güvenlik nedeniyle geri çağırıyor

Amerikalı otomobil devi Ford, ABD genelinde yaklaşık 625 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

CNBC-E'nin haberine göre geri çağırmanın nedeni, emniyet kemeri bağlantıları ve arka görüş kamerası ekranında tespit edilen güvenlik sorunları oldu.

Hangi seriler etkilendi?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 332 bin 778 adet Ford Mustang, emniyet kemeri parçalarındaki potansiyel arıza nedeniyle, 291 bin 901 adet F-250, F-350 ve F-450 Super Duty kamyon ise arka görüş kamerası ekranında görüntü hatası riski nedeniyle geri çağrılıyor.

Güncelleme ve onarım ücretsiz olacak

NHTSA'nın bildirdiğine göre, Ford bayileri geri çağrılan Super Duty modellerinde görüntü işleme modülü yazılımını güncelleyerek hatayı ücretsiz şekilde giderecek.

Emniyet kemeri sorunu tespit edilen araçlarda ise kemer parçaları kontrol edilip gerekirse değiştirilecek, ayrıca kemer kablolarına temas eden halı bölümleri de kaldırılacak.