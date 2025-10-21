Araba fiyatları enflasyon karşısında geriledi: Satış süresi kısaldı, talep canlı kaldı

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) "Otomobil Piyasası Görünümü" Eylül 2025 rapor sonuçları açıklandı. Rapora göre, eylülde otomobil piyasasında fiyatlar enflasyona göre karşısında erirken, reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 geriledi. Otomobil talep endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında daha yüksek oldu.

Enflasyon karşısında fiyatlar eridi

Eylül 2025’te otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düştü.

Raporda, altı farklı yakıt türündeki aracın fiyat performansları da değerlendirildi. Eylül ayı ortalama fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin lira, benzin&LPG'li araçlarda 562 bin 113 lira, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin lira, hibrit türünde 2 milyon 420 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 740 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin&LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Yaşlara göre hareketlilik sürüyor

Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görüldü. Ortalama fiyatlar 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 lira, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 lira, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin lira seviyesinde seyretti.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 11,7 ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Satış süresi kısaldı

Satılık otomobillerin piyasada kalma süresi ise bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak 19,1 gün seviyesine geriledi.

Piyasa dinamiklerine yönelik verilere göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Satılan otomobil sayısının toplam ilan sayısına oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.