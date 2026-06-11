Arabam.com mayıs verilerini açıkladı: İkinci el otomobil pazarında yavaşlama sinyali

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi'ne göre, nisan ayında 912 bin 45 lira olan ilan fiyatları mayıs ayında ortalama 913 bin 190 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,56 düşüş gösterdi.

Mayısta arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında bakıldığında ise mayısta ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

arabam.com verilerine göre, mayıs ayında 600 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 31 olurken, 600 bin 1 ve 1 milyon lira aralığındaki araçlar yüzde 27, 1 milyon 1 ve 1 milyon 400 bin lira aralığındakiler yüzde 19, 1 milyon 400 bin 1 lira ve 1 milyon 700 bin lira aralığındakiler yüzde 9, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindekiler ise yüzde 13 oranında pay aldı.

İkinci el araç pazarında yaş ve yakıt türü dağılımı belli oldu

Mayısta 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, yüzde 25,5 olarak gerçekleşirken, 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 olarak gerçekleşti. 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,4 olarak öne çıkarken, 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,2 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise yüzde 16,2 oranında pay aldı.

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, mayısta benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,1 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı yüzde 47,2 LPG'li araçların ilan oranı yüzde 18,9 elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,3 ve hibrit araçların ilan oranı yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, mayısta hareketli bir başlangıç yapılmış olsa da ayın ilerleyen dönemlerinde Kurban Bayramı ve resmi tatillerin iş günü sayısına etkisiyle geçen aylara göre pazarda daha sakin bir görünümün öne çıktığını belirtti.

Oğuzhan, otomobil markalarının indirim kampanyalarını sürdürmesine karşın, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 Mayıs'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 22,55 daraldığını vurgulayarak, "İkinci el pazarında ise mayısa ilişkin resmi veriler henüz açıklanmamış olsa da mevcut piyasa göstergeleri doğrultusunda ikinci elde de yüzde 15-20 civarında bir yavaşlama yaşandığını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.