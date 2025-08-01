“ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el piyasasını yeniden hareketlendirebilir”

Yeni düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlarda en düşük vergi dilimi olan %10’luk ÖTV oranı %25’e çıkarıldı. Bazı otomobil modellerinde fiyat artışları yaşanırken, bazı giriş segmentte yer alan yerli modeller için kısmi indirim gerçekleşti. Genel görüş indirimin sınırlı modelleri kapsadığı, buna karşılık zam etkisinin daha geniş segmentlerde hissedildiği yönünde.

"Düzenleme, ikinci elde bazı segmentlerde talep artışına neden olabilir"

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Bu düzenleme, özellikle elektrikli araçları tercih eden kullanıcılar açısından bir maliyet artışına işaret ediyor. Yakın döneme kadar vergi avantajıyla öne çıkan pek çok model artık aynı sınıftaki içten yanmalı rakipleriyle benzer fiyat seviyelerine yaklaşmış durumda. Diğer yandan, içten yanmalı düşük hacimli bazı modellerde sınırlı da olsa fiyat düşüşleri mümkün hale geldi. Bu da tüketicilerin büyük bölümünü yeniden ikinci el piyasasına yönlendiriyor. Biz de arabam.com olarak bu süreçte kullanıcılarımızın kolayca işlem yapabileceği, fiyat karşılaştırması yapabileceği ve araçları şeffaf biçimde değerlendirebileceği bir platform sunmaya devam ediyoruz.” dedi. Oğuzhan ayrıca, düzenlemenin ikinci elde bazı segmentlerde talep artışına neden olabileceğine de dikkat çekti:

“Vergisel avantajlı sınıflarda ikinci el araçlara olan talep önümüzdeki haftalarda daha da artabilir. Özellikle 1.6 motor hacmi altı, B ve C segmenti modellerde hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından hareketlenme bekliyoruz. Tüketicilerin bu dönemde hem hızlı hem de güvenli karar alabilecekleri araçlar için dijital platformlara olan ilgisi de artacaktır” ifadesinde bulundu.

ÖTV matrah düzenlemesi sonrası örnek sıfır araç fiyat değişimleri

ÖTV düzenlemesinde eski ve yeni oranlar arasındaki farklar Yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesiyle elektrikli, hibrit ve içten yanmalı araçların ÖTV oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. Eskiden elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10 iken, yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 25’e yükseldi. Örneğin, Togg T10X’in standart menzil versiyonunda ÖTV oranı artışı nedeniyle fiyat 1.505.000 TL’den 1.710.226 TL’ye yükseldi. Ancak bazı üst segment elektriklilerde ÖTV oranı düşürülerek fiyatlarda indirim yapıldı; Tesla Model Y Long Range modeli 2.662.783 TL’den 2.377.483 TL’ye geriledi.

İçten yanmalı motorlu araçlarda, motor hacmi 1.4 litre ve altındaki araçlarda vergisiz fiyatı 650.000 TL’nin altında olanlarda ÖTV oranı yüzde 70’e sabitlendi. Bu da bazı modellerde ÖTV oranının yüzde 80’den yüzde 70’e düşmesi anlamına geliyor ve örneğin Fiat Egea gibi araçlarda fiyat indirimi görülüyor. Vergisiz fiyatı 650.000 TL ile 900.000 TL arasında olan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 75 olarak uygulanıyor. Öte yandan, motor hacmi 1.4 litre üstü ile 1.6 litre altı arasındaki araçlarda ÖTV oranları yüzde 75’ten başlayıp fiyat matrahına göre yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Motor hacmi 2.0 litreyi aşan araçlarda ise en yüksek yüzde 220 oran uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda elektrikli araçlarda vergi avantajlarının azalması fiyatların bir miktar yükselmesine yol açarken, içten yanmalı araçlarda düşük hacimli modellerde ÖTV oranlarındaki düşüş fiyatları bir miktar geriletebiliyor. Bu yeni düzenlemenin sektörde ikinci el piyasasında da hareketlilik yaratması bekleniyor.

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