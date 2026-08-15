Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre şartı getirildi

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Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre sınırı geliyor

Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik kapsamında, araç kiralama işletmelerine yetki belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemeyle birlikte kiralanabilecek araçlara yaş ve kilometre sınırı da uygulanacak.

Araç kiralamak için yetki belgesi şartı

Ticari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması şartı aranırken, sorumlu kişilerin de belirli eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekecek.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründeki işlemlerin takibi ve denetiminin sağlanması amacıyla 1 Ocak 2027'ye kadar Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi'ni kuracak.

Eski ve yüksek kilometreli araçlara yasak

Yeni düzenlemeyle birlikte kiralanabilecek araçlara yaş ve kilometre sınırı getiriliyor. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük taşıtların kiraya verilmesine izin verilmeyecek.

Bunun yanı sıra, 180 bin kilometreyi aşan araçlar ile elektrikli araçlarda 300 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar da kiralanamayacak. Periyodik bakımları yapılmamış ve ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi de yasak kapsamına alınacak.

Depozitoya da sınır geliyor

Yeni düzenlemeyle araç kiralama işlemlerinde tüketiciden alınabilecek depozito tutarına sınır getirilecek. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek.

Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak.

Yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlıyor

Düzenlemeyle, büyükşehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerine en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Bazı işletmelerin ise filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması zorunlu olacak.

Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Mevcut işletmelere yetki belgesi alma şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye, araç sayısı ve nitelik kriterlerine uyum sağlamaları için ise 1 Ocak 2028'e kadar süre tanınacak.