Araç satışlarında zirve değişti: Fiat yerine Renault zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. 2023 satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında en çok satan markalar

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,8'i Renault, yüzde 7,9'u Fiat, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Opel, yüzde 5,7'si Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 4,6'sı Chery, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 3,9'u Citroen, yüzde 3,9'u BMW, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,2'si MG, yüzde 2,1'i Honda, yüzde 1,9'u Seat ve yüzde 11,5'i diğer markalardan oluştu.