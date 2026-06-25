Araçlarda yeni dönem: Otomobiller artık siyahtan daha siyah renkte olabilecek

Otomotiv dünyasında lüks ve zarafetin simgesi olarak görülen siyah renk, bilimsel bir yenilik sayesinde tamamen yeni bir seviyeye ulaştı.

Bilimsel bir araştırmaya göre, araştırmacılar ışık soğurma kapasitesi bugüne kadar geliştirilen tüm boyaları geride bırakan yeni bir kaplama yöntemi geliştirdi.

Mevcut teknolojilerde siyah rengin derinliği, genellikle kurum bazlı pigmentlerin ışığı emme kapasitesiyle sınırlıyken, yeni yöntemde yüzeyin mikroskobik yapısı değiştirilerek ışığı hapseden “yapısal emilim” tekniği kullanılıyor.

Bu yöntem sayesinde yüzeye çarpan görünür ışığın ortalama yüzde 99,9’u ortadan kaldırılıyor ve ortaya neredeyse kusursuz bir karanlık çıkıyor.

Otomotivde yeni formül: Karbon nanotüplü ultra siyah kaplama

Kimyager araştırmacı Zhiwei Liu, derin siyah tonların lüks araç sahipleri tarafından her zaman en çok tercih edilen renkler arasında yer aldığını belirtti.

Otomotiv üreticilerinin uzun süredir seri üretime uygun, daha yoğun siyah kaplama çözümleri üzerinde çalıştığını söyleyen Liu, geliştirdikleri yeni formülün karbon nanotüplerle desteklendiğini ifade etti.

Bu özel bileşim, ışığı neredeyse tamamen emerek araca güçlü bir görsel etki ve daha belirgin bir lüks algısı kazandırıyor.

Seri üretim için testler sürüyor

Bu teknoloji, akıllara 2019 yılında tanıtılan ve ışığın yüzde 99’unu emen tek örnek ürün olarak dikkat çeken bir BMW modelini getiriyor.

O dönemde yalnızca fuar amaçlı özel olarak tasarlanan bu araç, çevresel koşullar karşısında rengini uzun süre koruyamıyor ve pigment yapısında zamanla bozulmalar yaşanıyordu.

Yeni geliştirilen ultra siyah kaplama ise otomotiv standartlarına uygun şekilde yeniden tasarlandı.

Ancak bu teknolojinin binek araçlarda yaygın olarak kullanılabilmesi için dayanıklılık ve uygulama testlerinin bir süre daha sürdürülmesi gerekiyor.