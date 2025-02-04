Arkas Volvo Zeytinburnu’na, Volvo Car Türkiye’den 2 ödül

Çin, dünya otomotiv piyasasında adeta gövde gösterisi yaparken, Türkiye’de de birçok yeni model kullanıcıyla buluştu. Büyük rekabette birçok marka kan kaybederken, Volvo 2023 yılındaki rekorunu kırarak, güvenlik, sürdürülebilirlik, konfor ve teknoloji olan misyonu ile 2024 yılında yeni rekorlara ve başarılara imza attı.

Volvo Türkiye Genel Müdürü Ali Can Emiroğlu, 2025 yılında hedeflerinin, daha az çevre kirliliği ve daha fazla otomobil satışı yaparak yeni rekorlara ulaşacaklarını belirtti. Başarılarını, Türkiye genelinde hizmet veren bayileriyle Antalya’da düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutlayan Volvo, rekora katkı sağlayan ekipleri ödüllendirdi.

Gecede, Volvo Arkas Zeytinburnu şubesi Türkiye genelinde 2.’lik ödülü alırken, Türkiye Satış Danışmanı Ödülü’nü ise yine Zeytinburnu şubeden Selim Genç aldı. Genç, başarının anahtarını şöyle açıkladı:

"Başarının sırrı Volvo'nun güvenirliği"

“Genel Müdürümüz Tufan Oral, Satış Müdürümüz Aslı Ekici başta olmak üzere ekip arkadaşlarımızla birlikte çok iyi bir sinerji yakaladık. Aslında başarımızın temelinde Volvo markasının güvenirliliğine dayanan bir ekip çalışması yatıyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun Volvo modelini sunmaya odaklandık. Kendi hedeflerimizi hep yukarıda tuttuk. Odağımız her zaman müşteri memnuniyeti oldu. Türkiye genelinde güvenlik, konfor, teknoloji ve çevre bilinci giderek daha çok önem kazanıyor. Volvo markası bu beklentileri en iyi şekilde karşılıyor. Volvo, güvenlikte dünya lideri olmasının yanı sıra sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknolojilerle fark yaratıyor. Bu değerler, benim de müşterilerime en iyi deneyimi sunmamı sağladı. Volvo’nun bir parçası olarak, bu vizyonu daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam etmek için motive oluyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”