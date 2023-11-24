Audi, 26 yıllık modelinin üretimini bitirdi

Macaristan’daki Györ tesisinde üretilen son TT, turboşarjlı 2.0 benzinli motora sahip, quattro çekiş sistemine sahip TTS Coupe oldu.

1995 yılında ilk kez Frankfurt Motor Show’da tanıtılan ve o günden bu yana otomobil tutkunlarının gönlünde taht kuran Audi TT, 26 yıllık bir serüvenin ardından banttan indi.43437Bugüne kadar 662 bin 762 adet üretilen bu ikonik model, SUV ve crossover modellerinin hüküm sürdüğü bir dönemde veda etti.

TT’nin üretimi, 1998 yılında başlamış ve 1999 yılında ilk araçlar sahiplerini bulmuştu.434393 nesil boyunca evrim geçiren TT, her daim spor otomobil tutkunlarının ilgisini çekti.

Audi’nin Macaristan’daki Györ tesisinde üretilen son TT modeli, turboşarjlı 2.0 benzinli motora sahip ve quattro çekiş sistemini bünyesinde barındırıyor.43441TTS Coupe adı verilen bu özel model, TT serisinin veda ettiği anı simgeliyor.