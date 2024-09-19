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Audi Brüksel fabrikasına Çinli firma talip oldu

Audi'nin, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Brüksel'deki fabrikasına Çin elektrikli otomobil firması NIO talip oldu.

Haber Merkezi
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Audi Brüksel fabrikasına Çinli firma talip oldu
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Belçika basınında yer alan habere göre, Çin merkezli NIO şirketi Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini satın almayı değerlendiriyor.

Bu kapsamda, NIO, Audi Brüksel fabrikasını satın almak için Volkswagen Grubu ile görüşmeler yürütüyor.

Çinli firmanın satın alma teklifini ise 23 Eylül'de sunması bekleniyor.

NIO firmasının Belçika'daki tesisi alması ve üretimi buraya yönlendirmesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uygulamayı planladığı ek gümrük vergilerinden muaf olması öngörülüyor.

AB'nin uygulamaya koyması beklenen tedbir kapsamında üst sınıf modelleriyle bilinen NIO'ya yüzde 20 ilave gümrük vergisi getirilecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu ay başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı arıyordu.

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