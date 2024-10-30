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Audi Q8’in üretildiği fabrika kapatılacak! Tarih belli oldu

Audi'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği fabrika, 2025 Şubat ayı sonunda kapatılacak.

Haber Merkezi
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Audi Q8’in üretildiği fabrika kapatılacak! Tarih belli oldu
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının, Brüksel'de üretim yapan tesisinde faaliyet, 28 Şubat 2025'te kalıcı olarak sona erecek. Bu süreçte fabrika için olası yatırımcılar ve alıcılarla görüşmeler devam edecek. 

Fabrikada 3 bin kişi çalışıyordu

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

 Üretim için model tahsis edilmedi

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

İşten çıkarmalar olmayacak

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan fabrikada, bu yıl sonundan önce herhangi bir işten çıkarma olmayacak. 

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı.

Almanya'da en az üç fabrika kapatılacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, dün Almanya'da en az üç fabrikanın kapatılacağını ve büyük çaplı işten çıkarmalar olacağını açıklamıştı.

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