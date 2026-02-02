Audi Türkiye Genel Müdürü Güven: Meksika üretimi Q5’in Türkiye’ye gelişi zora girdi

Audi, Bentley ve Lamborghini Türkiye Genel Müdürü Kerem Güven, CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programında Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtladı. Güven, Audi’nin A2 segmentindeki kompakt elektrikli modeliyle ilgili takvimi paylaştı. Buna göre Audi’nin küçük elektrikli modeli yıl sonunda tanıtılacak, 2027 yılının başında ise Türkiye’de satışa sunulacak.

“Audi’nin Türkiye’deki elektrikli çıkışı bu modelle olacak”

Bu modelin Audi’nin Türkiye’deki elektrikli araç stratejisinde özel bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Güven, “Audi’nin Türkiye’deki elektrikli çıkışı bu modelle olacak” dedi.

Audi’nin kısa vadeli ürün planlarına da değinen Güven, “Bu yılın ikinci çeyreğinde makyajlı Q4 e-tron da Türkiye pazarına gelecek” ifadelerini kullandı.

"Q5’in, ek vergiler nedeniyle Türkiye pazarına gelmesi artık oldukça zor”

Programda, Türkiye’ye ithalatı zorlaşan modeller de gündeme geldi. Kerem Güven, Meksika’da üretilen Audi Q5’e uygulanan ek vergilere dikkat çekerek, “Meksika üretimi Q5’in, ek vergiler nedeniyle Türkiye pazarına gelmesi artık oldukça zor” dedi.

Güven ayrıca, Audi’nin Türkiye yol haritasında üç farklı plug-in hibrit modelin bulunduğunu belirtti. Markanın elektrikli dönüşüm sürecini kademeli bir şekilde ve çoklu güç seçenekleriyle sürdürmeyi planladığını da sözlerine ekledi.