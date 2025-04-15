Audi ve Porsche marka 50 bin araç geri çağırıldı

Volkswagen bünyesinde bulunan Audi ve Porsche marka araçlarda yazılım sorunları ortaya çıktı. Kriz nedeniyle ABD'de 50 bin araç geri çağrıldı.

Geri çağırma kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında üretilmiş 8 bin 571 adet Porsche Macan elektrikli SUV modelinde, geri görüş kamerasının bulanık görüntü vermesi ya da hiç çalışmaması nedeniyle teknik müdahale yapılacak.

Audi tarafında ise 40 binden fazla araç geri çağrıldı. Arıza ise gösterge paneli ekranı ve hız göstergesi gibi kritik sürüş bilgilerini etkileyen dijital kokpit sisteminden kaynaklanıyor.

Kazaya sebep olabilir

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Audi'deki hata nedeniyle uyarıda bulundu. Uyarı sisteminin devre dışı kalması nedeniyle kaza riski taşıdığı belirtildi. Audi geri çağırdığı araçlara ücretsiz yazılım güncellemesi sunacak.

Hangi modeller geri çağırıldı?

Geri çağırma, belirli dönemlerde üretilen Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad ve SQ7 modellerini kapsıyor.