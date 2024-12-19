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Avrupa'da araç satışları kasım ayında düştü

Avrupa'da yeni otomobil satışlarındaki büyüme, Fransa ve İtalya'daki keskin düşüşler ve Almanya'daki durgunluk nedeniyle ekim ayındaki yetersiz büyümenin ardından Kasım ayında tekrar negatife döndü.

Haber Merkezi
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Avrupa'da araç satışları kasım ayında düştü
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, elektrikli araç (EV) satışlarındaki yavaşlama, üst üste üçüncü ay benzinli araçların üzerine çıkan hibrit-elektrikli araç kayıtlarındaki artışla ancak kısmen dengelendi.

Kasım ayında AB, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) tescil edilen yeni araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 1,06 milyona geriledi. Markalar arasında, AB, İngiltere ve EFTA'da Volkswagen'de tesciller yüzde 2,8 ve Renault'da yüzde 9,2 artarken, Stellantis'te yüzde 10,8 düştü.

AB'de Kasım ayında tamamen elektrikli otomobillerin (BEV) satışları Fransa ve Almanya'daki keskin düşüşlerin etkisiyle yüzde 9,5 azalırken, hibrid otomobillerin (HEV) satışları yüzde 18 arttı.

Kasım ayından itibaren Çin yapımı otomobillere yönelik yeni AB tarifelerine tabi olan Tesla ve SAIC Motor'un bloktaki satışları sırasıyla yüzde 40,9 ve yüzde 7,8 oranında azaldı.

EV, HEV veya plug-in hibritler (PHEV)- kasım ayında binek otomobil kayıtlarının yüzde 55.8'ini oluştururken, bu oran bir önceki yıl yüzde 51.8 idi.

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