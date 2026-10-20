Avrupa'da elektrikli araç satışlarında büyük sıçrama

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Avrupa'da elektrikli araç satışı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,3 artış gösterdi. Yüksek petrol fiyatları, elektrikli araçlara yönelik teşvikler ve daha uygun fiyatlı modellerin piyasaya sunulması, pazardaki büyümeyi destekleyen başlıca unsurlar oldu.

E-Mobility Europe, New Automotive ve Fier Automotive tarafından pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Avrupa'nın 17 önemli otomobil pazarında eylül ayında satılan yaklaşık her üç araçtan biri tamamen elektrikli modellerden oluştu.

Elektrikli araç pazarındaki bu büyüme, Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) önerdiği araç emisyon düzenlemelerini esnetmeye yönelik anlaşmaya vardığı bir dönemde gerçekleşti.

Elektrikli araçların pazar payı yüzde 32,6'ya çıktı

Eylül ayında bataryalı elektrikli araç satışları 300 bin 202 adede ulaşırken, tamamen elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 32,6'ya yükseldi.

Yılın başından bu yana Avrupa genelinde satılan bataryalı elektrikli araç sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,1 artarak 1,98 milyona ulaştı.

Avrupa'nın önde gelen otomobil pazarlarından Fransa'da eylül ayında 65 bin 243 bataryalı elektrikli araç satıldı. Ülkede tamamen elektrikli otomobillerin toplam araç satışları içindeki payı yüzde 41,7 olarak gerçekleşti.

Almanya'da ise aynı dönemde 88 bin 724 elektrikli araç satışı yapılırken, bu araçların pazar payı yüzde 34,6 oldu.

Norveç'te satılan otomobillerin yüzde 98,8'i elektrikli

İskandinav ülkeleri, Avrupa'da elektrikli araçların toplam otomobil pazarı içindeki payının en yüksek olduğu bölge olmayı sürdürdü.

Norveç, yüzde 98,8'lik pazar payıyla Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Ülkeyi yüzde 88,8 ile Danimarka, yüzde 62,7 ile Finlandiya ve yüzde 49 ile İsveç takip etti.

İrlanda, Portekiz, Belçika ve Hollanda'da ise bataryalı elektrikli araçlar, toplam otomobil satışlarının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Elektrikli araçların en düşük paya sahip olduğu ülkeler

Buna karşılık Çekya, İtalya ve Polonya, elektrikli araçlara geçişin en yavaş ilerlediği Avrupa pazarları arasında yer aldı.

Bataryalı elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı Çekya'da yüzde 11,2, İtalya'da yüzde 7,6 ve Polonya'da yüzde 6,2 seviyesinde kaldı.