Avrupa’da elektrikli otomobil pazarında “yıkıcı” çöküş

Çinli otomobil üreticileri Batı'daki rakiplerinin önüne geçerken, Almanya'da düşen elektrikli araç (EV) satışları geçen yıl Avrupa pazarına "yıkıcı" bir darbe vurdu.

Analiz firması Rho Motion'ın verilerine göre, Avrupa genelinde satılan EV sayısı 2024 yılında yüzde 3 oranında azalarak 3 milyona düştü. Bu düşüş, hükümetin vergi indirimlerini geri çekmesinin Almanya'daki satışlarda bir çöküşü tetiklemesinin ardından geldi.

Avrupa'daki düşüş, 11 milyon EV'nin satın alındığı Çin'deki yüzde 40'lık artışa kıyasla gerçekleşti.

Kuzey Amerika'daki satışlar da yüzde 9 artarak 1.8 milyona ulaştı.

Rho Motion'dan Charles Lester, elektrikli araçlar için küresel pazarın büyümesine rağmen "bölgesel eşitsizliklerin de arttığı" uyarısında bulundu.

Lester, ABD'deki büyümenin büyük ölçüde Joe Biden'ın Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında alıcılara verilenler gibi tüketici sübvansiyonlarına atfedilebileceğini söyledi.

Aynı zamanda, İngiltere'de elektrikli otomobil alımının artmasını, 2024 yılında otomobil üreticilerinin satışlarının en az yüzde 22'sinin elektrikli olmasını gerektiren tartışmalı sıfır emisyonlu araç (ZEV) zorunluluğuna bağlandı.

Rho Motion, İngiltere'deki satışların Avrupa'da göreceli olarak parlak bir nokta olduğunu, yüzde 20 artışla 400.000'in üzerine çıktığını ve İngiltere'nin Avrupa'nın en büyük elektrikli araç pazarı olarak Almanya'yı geçmesine yol açtığını söyledi.