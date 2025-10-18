Avrupa'da otomobil fiyatlarında Türkiye açık ara önde

AB içinde otomobil satışlarında ülkeler arası fiyat farklılıklarının en büyük nedenleri ise vergilendirme ve pazara göre fiyatlandırma olarak öne çıkıyor.

Avrupa genelinde otomobil fiyatlarını karşılaştırırken bir veya birkaç belirli modele odaklanmak yanıltıcı olabilir. AB İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayınlanan 'kişisel ulaşım araçları' için fiyat düzeyi endeksi ise ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını gözler önünü serdi. Veriler hem sıfır hem ikinci el araçları kapsıyor.

Endeks, AB ortalaması olarak 100 euroyu kullanmakta ve fiyatların ülkeler arasında bu temelden ne kadar farklı olduğunu göstermektedir.

En pahalı ülke: Türkiye

Euronews'in aktardığına göre Türkiye, 36 Avrupa ülkesi arasında otomobil ve diğer kişisel araçlar için açık ara en pahalı ülke. Fiyatlar AB ortalamasından yüzde 36,4 daha yüksek, yani AB'de 100 euroya mal olan bir araç Türkiye'de 136,40 euroya mal oluyor.

Danimarka AB ortalamasının yüzde 19.1 üzerinde

Danimarka, AB ortalamasından yüzde 19,1 daha yüksek maliyetlerle AB içindeki en pahalı ülke konumunda.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmacısı Georg Strasser Euronews Business'a verdiği demeçte Danimarka'nın yüksek vergi oranına sahip bir aykırı değer olduğunu ve bunun da Danimarka'daki yüksek fiyat endeksini açıkladığını söyledi.

36 ülke arasında İzlanda yüzde 18,1 ile Danimarka'yı izliyor. Hollanda yüzde 14,3, İrlanda yüzde 10,3 ve İsviçre yüzde 10,2 ile otomobil ve kişisel araç fiyatlarının AB ortalamasının yüzde yüzde 10'undan fazla aşan ülkeler arasında.

Ucuz ülkeler Kuzey Makedonya ve Slovakya

Kişisel ulaşım araçları için en ucuz ülkeler, Kuzey Makedonya ve Slovakya. AB ortalaması 100 euro olarak belirlendiğinde, aynı ürünler Kuzey Makedonya'da 87,70 euro, Slovakya'da ise 88,60 euroya mal oluyor. Bu da otomobil ve diğer kişisel araç fiyatlarının sırasıyla yüzde 12,3 ve yüzde 11,4 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

AB ortalamasında nispeten ucuz ülkeler

Slovenya yüzde 8,7, Güney Kıbrıs yüzde 8,6, Çekya yüzde 8,4, Norveç yüzde 8,3, Letonya yüzde 7,5 ile Karadağ ve Polonya yüzde 7,2, oranı ile otomobil ve kişisel ulaşım aracı fiyatlarında AB ortalamasından en az yüzde 7 daha düşük olduğu ülkeler arasında.

AB'nin 'Dört Büyükleri' arasında en ucuzu İspanya

AB'nin en büyük dört ekonomisi arasında İspanya, AB ortalamasından yüzde 3,8 daha düşük fiyatlarla otomobil ve kişisel ulaşım araçları için en ucuz ülke konumunda. Almanya AB ortalamasının üzerinde olan tek ülke, ancak sadece yüzde 0,4 oranında. Fransa ve İtalya, sırasıyla sadece yüzde 0,2 ve yüzde 0,3 daha ucuz olan fiyatlarıyla ortalamaya çok yakın.