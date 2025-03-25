Avrupa’da otomotiv pazarı daraldı, elektrikli araçlar yükselişte

Avrupa'da yeni araç kayıtları Şubat 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,4 düştü. Hacim bazında en keskin düşüş yüzde 6,4 ile Almanya pazarında yaşandı, onu İtalya (-yüzde 6,2) takip etti. İspanya ise yüzde 8,4'lük bir artış kaydetti.

2025'in ilk iki ayında yeni akülü elektrikli araç satışları yüzde 28,4 artışla 255.489 adede ulaşarak toplam AB pazar payının yüzde 15,2'sini ele geçirdi. AB'deki en büyük dört pazardan üçü, tüm akülü-elektrikli araç kayıtlarının yüzde 64'ünü oluşturarak, çift haneli güçlü artışlar kaydetti: Almanya (+yüzde 41), Belçika (+yüzde 38) ve Hollanda (+yüzde 25). Bu durum, yüzde 1,3'lük hafif bir düşüş yaşayan Fransa ile tezat oluşturuyor.

En büyük dört pazardaki önemli büyümenin etkisiyle, hibrit-elektrikli araçların yeni AB kayıtlarının yüzde 18,7 oranında arttığını göstermektedir. Fransa (+yüzde 51,4), İspanya (+yüzde 31,5), İtalya (+yüzde 10,4) ve Almanya (+yüzde 9,8). Böylece 2025'in ilk iki ayında 594.059 adet araç tescil edilirken, bu rakam AB pazar payının yüzde 35,2'sini temsil etti. 2025 Ocak-Şubat döneminde plug-in-hybrid elektrikli araç tescilleri toplam 124.947 adet ile yüzde 5 oranında azaldı. Bu düşüş temel olarak Belçika (-yüzde 65,3) ve Fransa (-yüzde 49,3) gibi kilit pazarlardaki önemli azalmalardan kaynaklandı.

Sonuç olarak, plug-in-hybrid elektrikli otomobiller şu anda AB'deki toplam otomobil tescillerinin yüzde 7,4'ünü temsil etmekte.

Ayrıca, Şubat 2025'teki yıllık değişim bataryalı elektrikli otomobiller için yüzde 23,7 ve hibrid elektrikli otomobiller için yüzde 19 artış gösterirken, plug-in-hybrid elektrikli otomobillerde yüzde 1,4'lük hafif bir düşüş görüldü.

Şu ana kadar 489.838 yeni araç tescil edilirken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 35,5 olan benzinli araç pazar payı yüzde 29,1'e düştü. Benzer şekilde dizel otomobil pazarı da yüzde 28 oranında gerileyerek Şubat 2025 itibariyle dizel araçların pazar payının yüzde 9,7'ye düşmesine neden oldu. Genel olarak, çoğu AB pazarında çift haneli düşüşler gözlendi.