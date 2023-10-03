Avrupa’nın en temiz boyahanesi Togg’da

Togg yönetimi, EKONOMİ gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın da aralarında olduğu bir grup gazeteciyle Gemlik fabrikasında bir araya geldi. CEO Gürcan Karakaş, Togg'un en temiz boyahaneye sahip olduğunu belirterek, "Metrekareye 5 gram uçucu organik malzeme (VOC) düşüyor. Bu, Avrupa’nın izin verdiği oranın yedide biri, Türkiye’de izin verilen oranın dokuzda biri" bilgisini verdi.

Bu arada Togg'un Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor. Bugün açıklanan verilere göre; eylülde 2 bin 204 T10X teslim edilirken, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen teslimat sayısı 5 bin 604'ü buldu.



Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan batarya şirketi Siro’nun Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel de Togg'un bataryası hakkında bilgiler verdi. Farasis'in batrayda Çin dışındaki tek üretim merkezinin Türkiye olduğunu söyledi. Özgür Özel, Türkiye'de sadece Togg'a değil tüm sektöre ve bölge ülkere batarya üreteceklerini söyledi.



Siro’nun Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, bataryada şu an piyasadaki en yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücrelerden birini kullandıklarını dile getirdi.