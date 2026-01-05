AYD Otomotiv 2026’ya yeni yönetim vizyonu ile giriyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Toplantıya; AYD CEO’su Halil Aydın, CEO Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Alazcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Yavuz, AYD Fren Balataları Genel Müdür Yardımcısı Murat Tanrıöver, AYD Fren Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Aydın, AYD Süspansiyon Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Çakır, AYD Fren Fabrikaları Üretim Direktörü Orhan Delen ile tüm birim yöneticileri katıldı.

Konuşmasına kurucu değerlere vurgu yaparak başlayan Halil Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Kurucumuz ve babamız Mehmet Aydın’ı, annemiz Ayşe Aydın’ı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün AYD’nin geldiği noktada; devletine ve milletine güvenle bağlı bir duruşun, geçmişten gelen güçlü bir mirasın ve 5 bin kişilik AYD ailesinin alın terinin çok büyük payı vardır.”

AYD’nin son yıllarda önemli bir büyüme ivmesi yakaladığını belirten Aydın, iş hacmiyle birlikte operasyonel sorumlulukların da arttığını vurgulayarak, “Türkiye’de ve dünyada rekabet koşullarının bu denli zorlaştığı bir dönemde, sadece mevcut yapıyı sürdürmek yeterli değildir. 5 bin kişilik büyük bir organizasyonu proaktif, öngörülü ve disiplinli bir yönetim anlayışıyla yönetmek zorundayız” dedi.

“Değer üretmeyi sürdüreceğiz”

Konuşmasında “Türkiye’nin Yeni Yüzyılı” vizyonuna da özel bir vurgu yapan Aydın, AYD’nin bu süreçte üstleneceği role dikkat çekerek “Türkiye’nin en köklü ve güçlü sanayi kuruluşlarından birinde, otomotiv alanında dünyanın en prestijli firmalarından birinde çalışıyoruz. Bu durum, hepimiz için önemli bir sorumluluk anlamına geliyor. Türkiye’nin yeni yüzyılı; üretimin, ihracatın, teknolojinin ve katma değerin yüzyılıdır. AYD Otomotiv olarak bizler de bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni heyecanlarla Konya başta olmak üzere Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2026 yılı itibarıyla yeni bir yönetim anlayışına geçileceğini belirten Halil Aydın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “2026 itibarıyla daha güçlü, daha disiplinli, daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir AYD’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Yeni yatırımlar ve yeni hedeflerle yolumuza devam ederken, ülkemiz ve milletimiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz.”