AYD Otomotiv’den Konya’da fren teknolojisi yatırımı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlla ilk etapta 2 bin kişilik yeni istihdam sağlanacak. Yüksek teknolojiye dayalı, entegre bir sanayi hamlesi özelliği taşıyan yatırımla birlikte, bugün yaklaşık 5 bin kişilik güçlü kadrosu ile faaliyet gösteren AYD, toplam istihdamını 7 bin kişiye çıkaracak.

Firma aynı zamanda Konya’da kurulacak yeni altyapı ile fren teknolojilerinde dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri olma hedefini kararlılıkla sürdürüyor. AYD Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, yatırımın ekonomik ve stratejik boyutunu, “Bu yatırım, Türkiye Yüzyılı’nın ekonomik bağımsızlık vizyonunun bir parçasıdır. Fren grubunda küresel pazarda liderliği hedeflerken, ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak, ithalatı önlemek ve cari açığın kapanmasına katkı sağlamak önceliğimizdir" sözleriyle ifade etti.

Aydın, "Yerli ve milli üretimin en güçlü örneklerinden birini daha ortaya koyuyoruz. Bu yatırım, Anadolu’nun neler başarabileceğinin ve son 20 yılda ülkemizin ortaya koyduğu büyük dönüşümün somut bir devamıdır” dedi. Küresel rekabetin sertleştiğine dikkat çeken Aydın, özellikle Çin ile rekabete değinerek, “Biz daha fazla çalışarak, daha verimli üreterek ve kaliteyi en üst seviyeye çıkararak bu rekabette öne geçeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Daha fazla çalışarak rekabette öne geçeceğiz

Zorlu küresel koşullara rağmen yatırım kararlılığını sürdürdüklerini belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu insanı geri adım atmaz. Biz de atmıyoruz. ‘Durmak yok, yola devam’ anlayışıyla üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz.” Harun Aydın, Türkiye’nin geleceği için üretim yaptıklarını belirterek, “Konya’dan yükselen bu yatırımlarımız sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. ‘Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’na yakışan yatırımları hayata geçirmeye, istihdam oluşturmaya, ihracat yapmaya ve devletimize güçlü katkılar sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.