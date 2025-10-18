  1. Ekonomim
Aydın’da araç sayısı 657 bine ulaştı

Aydın’da eylül ayında toplam araç sayısı 657 bin 991 oldu, 13 bin 602 aracın ise devri gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın’da 2025 yılı Eylül ayında araç sayısı 235 bin 184 otomobil, 11 bin 194 minibüs, 2 bin 790 otobüs, 88 bin 925 kamyonet, 10 bin 835 kamyon, 246 bin 344 motosiklet, bin 454 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 265 traktör olmak üzere toplam 657 bin 991 oldu.

Eylülde toplam 13 bin 602 aracın devri gerçekleştirildi

Aydın’da 2025 eylül ayında toplamda 13 bin 602 aracın ise devri yapıldı. Bunların 7 bin 505’i otomobil, 198’i minibüs, 48’i otobüs, 2 bin 99’u kamyonet, 162’si kamyon, 2 bin 952’si motosiklet, 35’i özel amaçlı taşıt ve 603’ü traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2025 Eylül ayında 3 bin 888 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 812’si otomobil, 10’u minibüs, 1’i otobüs, 206’sı kamyonet, 13’ü kamyon, 2 bin 793’ü motosiklet, 1’i özel amaçlı taşıt ve 52’si traktör olarak gerçekleşti.

