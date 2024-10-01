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Bakan Kacır’dan Chery açıklaması: Yatırım için son basamaklara geldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ve Chery yatırımlarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır Chery'nin otomobil yatırımı hakkında, "Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz." dedi

Haber Merkezi
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Bakan Kacır’dan Chery açıklaması: Yatırım için son basamaklara geldik
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Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırım konusundaki görüşmelerin son aşamalarda olduğu öne sürüldü.

"Son basamaklara gelindi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ve Chery yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kacır, "(Chery'nin otomobil yatırımı) Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BYD açıklaması

BYD'nin yatırımı ile ilgili Kacır, "2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi." dedi

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