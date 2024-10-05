Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması: Chery ile son basamaklara geldik

Çinli otomotiv devlerinin Türkiye yatırımları için görüşmeler sürüyor. Çinli BYD’nin ardından Chery de Türkiye ile görüşmelere başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Kacır, BYD’nin Türkiye’de üretime 2026 yılında başlayacağını dikkat çekerek, "BYD, Türkiye'de üretime 2026'da başlayacak. Chery ile potansiyel yatırımı görüştük, Chery yatırımı için son basamaklara geldik" dedi.

Chery ile yatırımda son basamaklara geldik

Bakan Kacır, Türkiye'de yapılacak otomotiv yatırımları ile ilgili şunları söyledi:

“BYD, 2026’da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

Chery'nin otomobil yatırımı için sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.

Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi. 81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda.”

Chery ile yatırımın detayları açıklanacak

Habertürk'ün, Chery'nin Türkiye yatırımı ile ilgili edindiği bilgiye göre; BYD'nin Türkiye yatırımının detaylarının da Kasım ayı başında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Chery'nin İspanya'da planladığı otomotiv üretimini Ekim 2025'e ertelediğini ve bu gelişmeden hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Dolmabahçe'de kabul ettiğini konuşulmuştu. Dolmabahçe'deki görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin de Chery'nin olası Türkiye yatırımı olduğu ortaya çıkmıştı.