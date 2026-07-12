Bakanlık tarafından ekspertiz raporlu araçlar satışa çıktı: Başlangıç fiyatı 60 bin TL

İkinci el araç piyasasında alıcıların dikkatini çeken yeni bir fırsat gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemleri sonrası tasfiye edilen araçları e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. İhaleye çıkarılan araçlar, ekspertiz kontrollerinin ardından fotoğraflanarak sisteme yükleniyor. Böylece alıcılar, araçların mevcut durumu ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

E-ihale ile araç satışlarında yeni dönem

E-ihale sistemi üzerinden satışa konulan araçlar için resmi ekspertiz raporları hazırlanıyor. NTV'deki habere göre ihaleyi kazanan kişiler, satın aldıkları araçları ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alabiliyor.

Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

Satışa çıkarılan araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor. Araçların marka, model, mevcut durum ve özelliklerine göre fiyatlar 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. İhalelerde otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı türlerde araçlar yer alıyor.

E-ihalede araç alacaklara kritik uyarı

Satış listesindeki araçlar arasında yüksek değerli lüks modellerin yanı sıra hurda durumda bulunan ve onarım masrafı yüksek olabilecek araçlar da bulunuyor.Bu nedenle ihaleye katılacak kişilerin ekspertiz raporlarını ve araçların mevcut durumunu ayrıntılı şekilde incelemesi önem taşıyor.

Lüks modellerin yanı sıra onarım gerektiren araçlar da bulunuyor

Satışa sunulan araçlar kondisyon açısından farklı özellikler taşıyor. Bazı ilanlarda kullanıma hazır lüks otomobiller yer alırken, bazı araçların ise motor, mekanik veya kaporta bakımına ihtiyaç duyebileceği belirtiliyor.

Onarım gerektiren ya da hurda niteliğinde değerlendirilen araçlar da ihale listesinde yer alırken, her aracın mevcut durumu ekspertiz raporlarında ayrıntılı olarak açıklanıyor.