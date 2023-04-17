Baran Çelik: “Küresel çapta otomotiv pazarı canlanıyor”

BURSA (EKONOMİ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Son 3 yıl küresel ekonomi açısından olumsuz anlamda oldukça hareketli geçtiğini belirterek, “Önce tüm dünyayı etkileyen ve hazırlıksız yakalandığımız bir pandemi ile sonrasında ise pandeminin tetiklemiş olduğu yarı iletken çip krizi ile karşı karşıya kaldık.

Tedarik zinciri problemleri devam ederken, 2022 yılı başında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı her şeyi daha da karmaşık ve zor hale getirdi. Bugünlere baktığımızda ise otomotivde çip krizinin etkilerinin giderek azaldığı ve küresel çapta pazarın canlandığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

2023 yılında yaşanan olumlu ivmelenmeyle birlikte hem üretimde hem de satışlarda pandemi öncesi rakamlara ulaşmanın birkaç yıllık çalışmayla sağlanabileceğini ifade eden Baran Çelik,

“ Otomotiv endüstrisi olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık tutarın daha üstünde bir rakamla tarihimizdeki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin daha da azalması ile yılsonu hedefimizin üstünde bir rakama ulaşacağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

“Dünyada 13. büyük üreticiyiz”

Açılış konuşmasının ardından geçtiğimiz dönemdeki faaliyetleri ve hedeflerini içeren bir sunum gerçekleştiren Başkan Çelik, “Geçtiğimiz yıl tüm zorluklara rağmen ihracat rakamımız 31 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin dünya çapındaki toplam üretimine baktığımızda ülkemiz Fransa’nın hemen arkasında 13. Sırada bulunuyor. Bu anlamda hem Fransa’yı hem de Endonezya’yı geçme olasılığımız bulunuyor.

Ticari araçlarda Avrupa Birliği 27 ülkeleri arasında birinci sıradayız. Binek araçlarda altıncı, toplan üretimde ise dördüncü sırada bulunuyoruz. Aynı zamanda dünya üretiminde 13. sıradayız. Avrupa Birliği 27 ülkelerinde toplam araç üretiminin yüzde 13’ü ülkemizde gerçekleşiyor. Bu dönemde 17 bin katılımcının iştiraki ile 96 eğitim programı gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızda bir önceki döneme göre önemli bir artış söz konusu. 20’den fazla fuar ve heyet programı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 7 fuara katılım sağlamışız. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmamızı başarıyla gerçekleştirdik. Sektörümüzün vizyonunu genişleten çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.