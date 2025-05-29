Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında yoğunluk: Fiyatlar ve talep arttı

VavaCars verilerine göre, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. Nisan ve mayıs aylarında araç fiyatlarında artış gözlemlendi.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bayram öncesi artan araç alım-satım taleplerinin piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti. Gözelekli, "Bayram dönemlerinde tüketicilerin kararları yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik nedenlerle şekilleniyor. Uzun yolculuklara çıkanlar daha güvenli araçlara yönelirken, sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar da ikinci el araçlara olan ilgiyi artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlar yeniden yükselme trendine girdi

Yılın ilk aylarında durgun seyreden ikinci el araç piyasası, mart itibarıyla toparlanmaya başladı. Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlar yeniden yükselme trendine girdi. Gözelekli, bayram sonrası yaz tatilinin ve okul kapanış döneminin de etkisiyle bu canlılığın sürmesini beklediklerini ifade etti.

İkinci el araçların döviz karşısında değerini daha iyi koruması, tüketici gözünde bu segmenti daha cazip hale getiriyor. VavaCars’ın öngörüsüne göre, talep artışı yaz ayları boyunca da devam edecek.