Beyçelik Gestamp için 2023, yatırımların devreye girme yılı olacak

Esra Özarfat

BURSA - Beyçelik Gestamp’ın yeni yatırımlarla büyümesini sürdürdüğünü belirten Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan, “2021 yılında yurt içi ve yurt dışında başladığımız yatırımlarımız 2023 içinde devreye girmeye başladı. 2021 Aralık ayında Bursa’nın yeni sanayi bölgesi TEKNOSAB’da üretime başlayan ilk firma olmuştuk. Toplamda 176 bin metrekare alana sahip yerleşkenin 11 bin metrekaresinde üretimi sürdürürken, yılsonunda 50 bin metrekarede seri üretim devam edecek. Kocaeli’nde iki yeni fabrika yatırımımızdan biri tamamlandı. Kocaeli Yeniköy’deki fabrikamız üretime başladı. 25 bin metrekare alanda gövde ve şasi sac parçaları üretimi yapan fabrikamız, bölgeye 550 yeni istihdam yaratacak. Ford Otosan'ın yeni araçlarının gövde ürünlerinin imalatının yapılacağı fabrikada, 160 adet robot ile donatılmış, son teknolojilere uygun montajlı üretim yapılacak.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) bulunan iki fabrikamıza ek olarak 3’üncü fabrikamızın yatırımını da tamamladık. Avrupa’nın en büyük şasi fabrikası olma özelliğine sahip ve 46 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesiste Haziran ayında üretime başlayacağız” dedi.

Romanya fabrikasında da mevcut tesise ek gerçekleşen 19 bin metrekarelik ilave alan yatırımı ile fabrikanın 40 bin metrekare kapalı alana ulaşacağını belirten Meydan, yatırımın 11’inci ayda devreye gireceğini söyledi. Engin Meydan, “2023 yılı yeni fabrika yatırımlarımızın tamamlanacağı ve seri üretime geçileceği yıl olacak” diye konuştu. Meydan ayrıca TEKNOSAB fabrikasında yerli ve yabancı tüm OEM’lerin ihtiyacı olan teknolojilerde hizmet sağlayıcı olarak bütünleşik hizmet sunacak bir Teknoloji Merkezi kuracaklarını da duyurdu.

Dönüşümün bir parçası oldu

Otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçlara yönelik dönüşümü yakından takip ettiklerini vurgulayan Meydan, “Türkiye’nin otomobili Togg için üretim yapıyoruz. Togg’un bulunduğu alan elektrikli otomobil pazarı ve dünyada dönüşümün olduğu alan. Biz de Bursa’daki TEKNOSAB fabrikamızda Togg için üretim yapıyoruz.” bilgisini verdi. Yine otomotiv endüstrisindeki dönüşüme ayak uydurmak için Romanya’da elektrikli araçların batarya taşıyıcı ünitesi üzerine bir yatırımları bulunduğunu anlatan Engin Meydan, “Romanya pazarına 2017 yılında yabancı bir şirket olarak girdik. Romanya pazarında büyüyoruz. İkinci fabrika yatırımıyla buradaki ciromuzu daha da genişletmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kalıp ve Teknoloji bölümü TEKNOSAB’da

Beyçelik Gestamp’ın yurtdışı müşterilerinin elektrikli araçlarının battery box/tray kalıplarını ürettiği Kalıp ve Teknoloji bölümünün TEKNOSAB’da üretime devam ettiğini hatırlatan Meydan, elektrikli araç projelerinde iş hacmini geliştirerek, yurt içi ve yurt dışı projelerde daha aktif yer almayı hedeflediklerini söyledi. Beyçelik Gestamp olarak araç ağırlığının azaltılması, çarpmalara karşı direnç ve araç güvenliğinin arttırılması konularında sac metal şekillendirme teknolojilerinde yeni çözümler sunduklarına vurgu yapan Engin Meydan, ana sanayiler ile güvenlik parçalarının yeni nesil malzemelere dönüşümü noktasında Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü aktardı.