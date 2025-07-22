Binek otomobil ihracatı ilk yarıda %12 arttı: 77 ülkeye 6,3 milyar dolarlık satış

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 77 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Binek otomobil ihracatı, ocak-haziran döneminde 19 milyar 985 milyon 534 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 31,6 pay aldı.

Geçen yılın ilk yarısında 5 milyar 642 milyon 528 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 12 artışla 6 milyar 318 milyon 306 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Fransa'ya 1 milyar dolardan fazla binek otomobil ihracatı

Binek otomobil satılan ülkelere bakıldığında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı.

Fransa'ya yılın ilk yarısındaki otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artışla 1 milyar 22 milyon 68 bin dolardan 1 milyar 87 milyon 169 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İspanya olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 618 milyon 604 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya ihracat yüzde 26 artışla 784 milyon 137 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat ise 710 milyon 257 bin dolardan 703 milyon 636 bin dolara geriledi. Binek otomobil ihracatında 665 milyon 671 bin dolarla Birleşik Krallık dördüncü, 565 milyon 33 bin dolarla Almanya beşinci sırada yer aldı.

Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 144 arttı

Altıncı sırada yer alan Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 144 artışla 189 milyon 94 bin dolardan 462 milyon 381 bin dolara çıktı.

Binek otomobil ihracatında, Polonya 395 milyon 38 bin dolarla yedinci, Belçika 287 milyon 479 bin dolarla sekizinci, Portekiz 149 milyon 897 bin dolarla dokuzuncu, Yunanistan ise 125 milyon 23 bin dolarla onuncu sırada yer buldu. Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği ülkeleri oldu.