  3. Bir ay önce siber saldırı yapılmıştı! İngiliz lüks devi üretime yeniden başlıyor
İngiltere merkezli lüks otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), geçen ayın başında yaşanan siber saldırı sonrasında yarın itibarıyla kademeli şekilde üretime yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, JLR, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezinde yarın kademeli olarak yeniden üretime geçecek.

Çalışanlar aynı gün İngiltere'deki Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve JLR'nin küresel üretim tesislerine parça tedarik eden lojistik operasyonlar merkezine dönmeye başlayacak.

Şirketin Slovakya'daki Nitra tesisinde de araç üretiminin yeniden başlaması planlanıyor.

JLR, 2 Eylül'de bir siber saldırıdan etkilendiğini, perakende ve üretim hizmetlerinin önemli ölçüde aksadığını duyurmuştu.

