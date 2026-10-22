Bir otomobil efsanesi sona eriyor! Subaru benzinli motorlara veda ediyor

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Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa’da elektrikli araçlara geçiş kapsamında ürün gamını yeniden şekillendiriyor. Avrupa’da yılda yaklaşık 23 bin araç satan ve yüzde 0,2 pazar payına sahip marka, benzinli modellerini kademeli olarak satıştan kaldırmayı hedefliyor.

Şirketin planına göre, 2027 yılının sonuna kadar içten yanmalı motorlu araçların satışına son verilecek. Böylece Subaru, 2028 itibarıyla Avrupa Birliği pazarında tamamen elektrikli modellerden oluşan bir ürün gamına geçecek.

İkonik modeller birer birer satıştan kalkacak

Subaru’nun Avrupa pazarındaki dönüşümü, mevcut modellerin kademeli olarak satıştan çekilmesiyle başlayacak. Plan kapsamında Outback modelinin satışlarının 2026 sonunda sona ermesi, Impreza, Crosstrek ve Forester modellerinin ise 2027 yılına kadar Avrupa pazarından çekilmesi öngörülüyor.

Marka, 2028’den itibaren Avrupa Birliği pazarında üç elektrikli model sunmayı planlıyor:

- Solterra

- E-Outback: ABD pazarında Trailseeker adıyla satılıyor.

- Uncharted

Toyota ile ortak geliştirilen bu modeller, sırasıyla Toyota bZ4X, bZ4X Touring ve C-HR+ modellerinin elektrikli araç altyapısını temel alıyor.

AB düzenlemeleri dönüşümde etkili oluyor

Subaru’nun strateji değişikliğinde Avrupa Birliği’nin emisyon hedefleri ve araç güvenliğine ilişkin düzenlemeleri etkili oluyor.

Haberde aktarılan bilgilere göre, 2025-2034 döneminde yeni binek araç filoları için kilometre başına ortalama 93,6 gram CO₂ emisyonu hedefi bulunuyor. Ayrıca 7 Temmuz 2026 itibarıyla yeni binek ve hafif ticari araçlarda gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı ve gelişmiş acil frenleme sistemleri gibi güvenlik özellikleri zorunlu hale geliyor.

Söz konusu düzenlemeler, otomobil üreticilerinin Avrupa’daki model seçeneklerini, teknolojik yatırımlarını ve üretim stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açıyor.

Subaru kendi elektrikli araç altyapısını geliştirecek

Toyota ile ortak geliştirilen elektrikli modeller, Subaru’nun dönüşümünde ilk aşamayı oluşturacak. Şirket, ilerleyen dönemde ise kendi geliştirdiği elektrikli araç altyapısını kullanmayı planlıyor.

Yeni nesil elektrikli araç platformunun; Subaru tarafından tasarlanacak batarya paketi, elektrik motoru ve kablosuz yazılım güncellemelerini destekleyen entegre kontrol ünitesinden oluşması öngörülüyor.

Bu adımla Subaru, Avrupa’da benzinli motorlardan tamamen elektrikli modellere geçerken uzun vadede elektrikli araç teknolojilerinde kendi altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.