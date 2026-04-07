Birleşik Krallık otomotiv pazarı martta 7 yılın zirvesine çıktı

Londra merkezli veriler, mart ayında sergilenen performansın son yılların en güçlü büyüme sinyali olduğunu gösteriyor. Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği verilerine göre, yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artış göstererek 380 bin 627 adede ulaştı. Bu rakam, 2019 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık satış hacmi olarak kayıtlara geçerken pazarın genel ekonomik yavaşlamadan pozitif ayrıştığını kanıtladı.

Kurumsal filo satışları büyümeyi destekliyor

Pazardaki bu ivmenin temel kaynağı kurumsal filo satışlarından geliyor. Mart ayı boyunca gerçekleştirilen teslimatların 208 bin 853 adedi filo kayıtlarından oluşurken, bu segment toplam pazarın yüzde 54,9’unu temsil etti. Şirketlerin araç parklarını yenileme stratejileri ve operasyonel kiralama talebindeki artış, bireysel tüketici tarafındaki finansman maliyeti baskısını dengeleyen en güçlü unsur oldu. Bireysel satışlar ise yıllık bazda yüzde 10,1 oranında bir genişleme kaydederek 162 bin 470 adetlik bir hacme ulaştı.

Elektrikli araç pazarında yeni rekorlar kırıldı

Sektörün teknolojik dönüşümü, mart ayı verilerinde bataryalı elektrikli araç teslimatlarıyla karşılık buldu. Tam elektrikli araç satışları, yıllık bazda yüzde 24,2 artarak 86 bin 120 adetle tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Elektrikli modellerin toplam pazar içindeki payı yüzde 22,6’ya yükselirken, plug-in hibrit araçlar yüzde 46,9’luk bir büyüme oranıyla en hızlı yükselen segment olma özelliğini sürdürdü. Bu veriler, tüketicinin yakıt maliyetlerinden kaçınma eğiliminin ve yeni nesil modellerin pazar kabulünün arttığını gösteriyor.

Tedarik kanallarındaki iyileşme teslimatları hızlandırdı

Lojistik aksamalar ve artan enerji maliyetlerine rağmen üreticilerin sevkiyat kanallarını yönetmesi, mart ayındaki yoğun talebin karşılanmasını sağladı. Özellikle Uzak Doğu menşeli yeni markaların İngiltere pazarına sunduğu rekabetçi modeller, tüketici tercihlerinde belirgin bir çeşitliliğe yol açtı. Mevcut tablo, otomotiv sektörünün sadece bir ulaşım aracı pazarı olmaktan çıkarak teknoloji odaklı bir yatırım ve hizmet alanına dönüştüğünü gösteriyor.