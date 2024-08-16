BMW 1,3 milyon aracı geri çağırıyor

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin yaptığı açıklamada, geri çağırma işleminin 2005-2017 yılları arasında Çin'de üretilen yaklaşık 600 bin araç ile 2003-2018 yılları arasında üretilen 750 binden fazla ithal aracı kapsadığı belirtildi.

Geri çağırmanı, seri 1'den seri 6’ya kadar olan otomobillerle X serisi tüm SUV'ları kapsadığı belirtiliyor.

Çinli düzenleyici kurumu, geri çağırma kapsamındaki Takata marka hava yastığı inflatörlerine sahip olabilecek araçların, sahibinin direksiyon simidini değiştirmesi halinde hava yastığının patlayabileceğini ve yolcuların yaralanabileceğini belirtti.

Çinli düzenleyici kurum, BMW sahiplerinin araçlarını kontrol ettirmek için bir bayiyi ziyaret edebileceklerini ya da iki hafta içinde cevap almak için direksiyon simitlerinin fotoğrafını ve araç kimlik numaralarını yükleyebileceklerini ifade etti.

BMW, etkilenen araçlarda sürücü tarafı hava yastığını ücretsiz olarak değiştiriyor.

Hava yastıkları birçok markada sorunlu

Takata marka hava yastıkları, kusurlu olarak, 2009 yılından bu yana ABD, Malezya ve Avustralya'da en az 35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

BMW geçen ay ABD’de 390 binden fazla aracı geri çağıracağını açıklarken, sebep olarak da orijinal direksiyon simidinin değiştirilmiş olabileceği bildirildi.

Ford ve Mazda, hafta başında ABD'de 475 binden fazla araç sahibini, Takata hava yastığı nedeniyle uyarırken, araçların 2003 ila 2015 yılları arasında üretildiği belirtilmişti.

Stellantis, geçen yıl ABD'de meydana gelen ölümcül bir patlama sonrası, 2003 model bazı Dodge Ram pikap sahiplerini, hava yastığı şişiricilerini değiştirmemişlerse araçlarını kullanmayı bırakmaya çağırmıştı.