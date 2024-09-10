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BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracak

BMW, fren sorunları nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. Geçtiğimiz ay Çin'de 1,4 milyon aracı hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağıran şirket, zayıf talep ve yüksek üretim maliyetlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte net kârının yüzde 8,6 düştüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracak
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Alman otomobil sektörü için kötü bir haber daha geldi. Otomotiv devi BMW fren sorunları nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay BMW de Çin'deki 1,4 milyon aracını hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağırdığını duyurmuştu.

İkinci çeyrek net kârında düşüş 

BMW, Çin'deki zayıf işlerin ve yüksek üretim maliyetlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte net kârında düşüş bildirdi. Grubun net kârı nisan ve haziran ayları arasında yüzde 8,6 azalarak 2,7 milyar Euro'ya gerilerken, gelirler yüzde 0,7 azalarak 37 milyar Euro'nun biraz altına düştü.

"Çin'de devam eden durgun talep satış hacimlerini etkiliyor"

Konuya yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada geri çağırmanın etkisinin yanı sıra, “Çin'de devam eden durgun talep satış hacimlerini etkiliyor. Hükümetin teşvik önlemlerine rağmen, tüketici duyarlılığı zayıf kalmaya devam ediyor” dedi.

Otomobil üreticisi ayrıca kârlılık beklentisini de düşürdü ve daha önce sekiz ila 10 arasında olan marjların bu yıl yüzde altı ila yedi arasında olmasını bekliyor.

Açıklamanın ardından otomobil üreticisinin hisseleri Frankfurt Borsası'nda yüzde dokuz değer kaybetti.

Sektörde sorunlar büyüyor

Geçtiğimiz hafta Volkswagen, geçen hafta yaklaşık 10 milyar Euro tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında 87 yıllık tarihinde ilk kez, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Elektrikli araçlara geçiş, Almanya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken, artan maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

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